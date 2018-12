Bullshit Bingo: Die Bachelor-Edition zum Ausdrucken und Mitspielen!

Die neue Staffel von Der Bachelor läuft ab dem 2. Jänner 2019 auf RTL. Wir haben dazu die passende Bullshit-Bingo-Karte!

Andrej Mangold ist der Bachelor der neunten Staffel! Durchdringende grüne Augen, ein strahlendes Lächeln und ein Sixpack zum Anschmachten: Andrej Mangold aus Hannover ist der neue Bachelor. Für IHN beginnt das Jahr 2019 mit einem riesigem Abenteuer: Ab dem 2. Jänner geht der 31-Jährige auf die Suche nach seiner großen Liebe – und lässt die Herzen der 20 Ladys garantiert höher schlagen.

Jetzt sollen die guten Zeiten für Andrej starten

Andrej ist in Deutschland geboren und wohnt in Hannover. Sein Großvater mütterlicherseits ist Amerikaner und wohnt in New York, der Großvater väterlicherseits kommt aus Lettland.

Nachdem seine letzte Beziehung Anfang 2018 in die Brüche ging, sucht Andrej nun nach der Richtigen. "Wenn man die Chance hat, über einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag Frauen intensiv kennen zu lernen, so ganz ohne Nebengeräusche… das finde ich sehr spannend!"

Bachelor-Bullshit-Bingo-Karte:

Welche Phrasen, Platitüden und Allgemeinplätze wird es diesmal geben? Finden Sie es heraus mit der Bachelor-Bullshit-Bingo-Karte!

Hier gibt’s die Bullshit-Bingo-Karte in der Bachelor-Edition zum Ausdrucken: