Im Zuge einer Wohltätigkeitsveranstaltung bot Hollywoodstar Brad Pitt 120.000 Dollar für einen gemeinsamen Serienabend mit den ‚Game of Thrones‘-Schauspielern Emilia Clarke und Kit Harington. Diese Summe reichte allerdings nicht aus …

Welcher ‚Game of Thrones‘-Fan träumt nicht davon, sich einmal gemeinsam mit „Der Mutter der Drachen“ Emilia Clarke eine Episode der Serie anzusehen? Für die meisten von uns wird sich dieser Wunsch wohl nie erfüllen, und selbst für Hollywood-Star Brad Pitt sieht’s in dieser Angelegenheit schlecht aus. Der wäre sogar bereit gewesen, für diese Aktion tief in die Taschen zu greifen …

Schauspieler verkaufen sich für den guten Zweck

Vergangenen Samstag, 6. Jänner, fand in den Milk Studios in Los Angeles die jährliche ‚Sean Penn & Friends Haiti Rising Gala‘ statt, bei der Schauspieler/Regisseur Penn mit Hilfe von Prominenten Spenden sammelt. Bei einer Auktion wurde ein gemeinsamer ‚Game of Thrones‘-Serienabend mit Schauspielerin Emilia Clarke versteigert, die auch auf der Gala anwesend war. Um den Startpreis von 20.000 US-Dollar weiter in die Höhe zu treiben, entschied sich ihr Schauspielkollege Kit Harington spontan dazu, sich selbst auch gleich mit zu versteigern.

Brad Pitt war von Beginn an bereit die Summe zu zahlen, als Harington sein Kommen versicherte, erhöhte der Hollywoodstar sein Angebot von 90.000 auf 120.000 Dollar. Doch selbst diese Summe reichte am Ende nicht aus. Pitt ging leer aus und musste sich einem unbekannten Bieter geschlagen geben, der für dieses Erlebnis 160.000 Dollar zahlte.