Bei einem jährlich stattfindenden Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien sind zwölf Kamele aus der Show geflogen. Der Grund: Ihnen wurde Botox gespritzt!

Nein, beim Ringen um den Titel „Miss Kamel“ handelt es sich nicht um das neue Motto einer kommenden Casting-Show, sondern um einen alljährlichen Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien – bei dem das schönste Kamel des Königreichs gesucht wird. Zwölf Tiere wurden bei der diesjährigen Auflage nun disqualifiziert, denn ihre Besitzer haben unerlaubter Weise Botox verwendet, um die Tiere hübscher zu machen. Damit haben sie gegen die strengen Regeln des Bewerbs verstoßen und wurden daraufhin ausgeschlossen, wie u. a. The Guardian berichtet.

Das Kamel, ein Symbol Saudi-Arabiens

„Kamele, die Drogen in den Lippen haben, rasiert sind oder in ihrer natürlichen Form sonst irgendwie verändert wurden“, dürfen den Regeln zufolge nicht an der Kamel-Kür teilnehmen. Als Teil des einmonatigen King-Abdulaziz-Kamel-Festivals in der Nähe der Stadt Riad, zählt der Bewerb quasi zum Kulturgut Saudi-Arabiens. Darüber hinaus werden auch Rennen abgehalten und das fotogenste Kamel sowie der beste Kamel-Besitzer gesucht. Das Preisgeld beträgt übrigens satte 57 Millionen Dollar!