„Es passiert nun tatsächlich“, ist auf queenonline.com, der offiziellen Webseite der Band Queen, zu lesen. Damit ist das geplante Biopic ‚Bohemian Rhapsody‘ gemeint. Die Band-Seite hat nun erstmals offiziell bestätigt, dass Rami Malek darin Freddie Mercury spielen, und dass Bryan Singer Regie führen wird.

Bis zuletzt gab es ein Hin und Her um das geplante Biopic, das von Freddie Mercury und Queen handeln soll, seit 2014 gibt es immer wieder Differenzen. Unklar war, wer Freddy Mercury, den exzentrischen Sänger von Queen spielen sollte. Lange galt Sacha Baron Cohen als Favorit für die Rolle. Doch der Comedian nahm kurz vor dem Start der Dreharbeiten seinen Hut, wahrscheinlich weil die Queen-Mitglieder Brian May und Roger Taylor zu viel Einfluss auf das Drehbuch nehmen wollten. Nun wurde Rami Malek (‚Short Term 12‘, ‚Need For Speed‘, ‚Mr. Robot‘) offiziell als Mercury-Darsteller und Bryan Singer als Regisseur bekannt gegeben.

Rami Malek kennt man u. a. aus der Serie ‚Mr. Robot‘ © Getty Images / Pascal Le Segretain

Queen: „Rami Malek lebt und atmet Freddie“

Gitarrist Brian May und Drummer Roger Taylor haben ihren Freddie nun aber scheinbar haben. „Rami hat eine großartige Präsenz und er ist dem Projekt sehr zugetan. Er lebt und atmet Freddie schon förmlich“, so die beiden zu der Besetzung der Hauptrolle.

Wie sich Rami Malek wohl in dieser Pose macht? © Getty Images / Keystone

‚Bohemian Rhapsody‘: Drehstart ist im Herbst

Die Dreharbeiten sollen Mitte September des heurigen Jahres beginnen. Das Drehbuch für ‚Bohemian Rhapsody‘ stammt von Anthony McCarten (‚Die Entdeckung der Unendlichkeit‘). Dabei handelt es sich nicht um den ersten Entwurf für das Script. Schon Peter Morgan versuchte sich daran, die schillernde und auch schließlich traurige Biographie Mercurys für die Leinwand zu adaptieren.