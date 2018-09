Wer wird nach Edgar Böhm neuer ORF-Unterhaltungschef?

Edgar Böhm (64) geht nach 43 Jahren ORF in Pension. Jetzt wird ein Nachfolger für den Posten des TV-Unterhaltungschefs gesucht

Kandidatenreigen für den ORF-Unterhaltungschef: Martin Gastinger ist Favorit!

Wer wird Nachfolger des nach 43 Jahren aus dem ORF scheidenden TV-Unterhaltungschefs Edgar Böhm (64)? – Diese Frage bewegt am Küniglberg beinahe so viele Menschen wie die Frage nach der Zukunft von Alexander Wrabetz und Co.

Der/die Böhm-Nachfolger/in verantwortet das klassische Unterhaltungsprogramm, Shows, Kabarett, Comedy – gebändigt nur durch die neuen Channelmanager für ORF eins und ORF 2 (ihnen liefert der Chefunterhalter zu).

Ex-ATV-Chef ist Favorit

Als ernsthafte Bewerber werden ORF-intern vorerst vier Namen genannt:

Ex-ATV-Chef Martin Gastinger

Seitenblicke-Chefin Ines Schwandner

ORF-Show-Produzent Stefan Zechner

Programmentwicklerin Dodo Gradištanac (früher Roščić)

Martin Gastinger (hier ein Bild vom Red Carpet bei der ROMY 2016) gilt als Favorit für die Böhm-Nachfolge © Manfred Werner - Tsui

Auch die Show-Verantwortliche Andrea Heinrich könnte sich bewerben. Überraschung: Martin Gastinger, dessen Karriere von Ö3 über Premiere und Beate-Uhse-TV zu ATV führte, gilt dem Vernehmen nach als Favorit. Einige Stiftungsräte, zu denen er gute Kontakte haben soll, würden eine „externe Lösung“ bevorzugen.

Die Bewerbungsfrist für den Posten endet am 2. Oktober 2018.