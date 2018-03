Der erste Trailer zu ‚Blade Runner 2049‘ ist da!

Regie-Altmeister Ridley Scott führt aktuell sein ‚Alien‘-Franchise im Kino fort, Mitte Oktober bekommt auch sein Sci-Fi-Klassiker ‚Blade Runner‘ ein Sequel spendiert. Regie führt er dabei zwar nicht, aber sein Nachfolger Denis Villeneuve beweist bereits im ersten Trailer zu ‚Blade Runner 2049‘, dass uns hier wohl einer der visuell beeindruckendsten Filme des Jahres ins Haus steht – und das, obwohl auf so viel CGI wie möglich verzichtet wird!

Nachdem im Dezember vergangenen Jahres bereits ein erster kurzer Teaser für Stimmung sorgte, gibt es jetzt endlich einen langen Trailer zu ‚Blade Runner 2049‘. Darin werden die beiden Hauptdarsteller Ryan Gosling und Harrison Ford endlich auch in Aktion gezeigt.

Harrison Ford trifft auf Ryan Gosling

In der Fortsetzung von Ridley Scotts Sci-Fi-Klassiker ‚Blade Runner‘ übernimmt Gosling die Rolle des neuen Blade Runners Officer K. Anzumerken ist, dass die Handlung nicht nahtlos ans Original anknüpft, sondern rund 30 Jahre nach der Geschichte von Rick Deckard (Harrison Ford) spielt. Der alte Ermittler steht dem neuen offenbar mit Rat und Tat beim Aufdecken einer großen Verschwörung zur Seite.

‚Blade Runner 2049‘ - Trailer #1 © Video: YouTube

In weiteren Rollen gibt es u. a. Robin Wright (‚House of Cards‘), Mackenzie Davis (‚Der Marsianer‘), Dave Bautista (‚Guardians of the Galaxy Vol. 2‘), Ana de Armas (‚War Dogs‘), Sylvia Hoeks (‚The Lake‘), David Dastmalchian (‚Prisoners‘) sowie Jared Leto (‚Suicide Squad‘) zu sehen.

Hinter der Kamera nimmt diesmal Sci-Fi-Visionär Denis Villeneuve (‚Arrival‘) Platz, der bei ‚Blade Runner 2049‘ mitunter das Ziel verfolgt, so wenige Computereffekte wie möglich in den fertigen Streifen zu editieren. Original-Regisseur Ridley Scott fungiert übrigens als ausführender Produzent. Hierzulande soll das Werk am 6. Oktober in den Kinos anlaufen.