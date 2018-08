Der neue Film mit dem wegen sexueller Belästigung in Ungnade gefallenen Oscarpreisträgers floppt gewaltig an den amerikanischen Kinokassen.

Auch wenn der mediale Trubel um die #metoo-Bewegung momentan etwas abgeklungen ist, dürften zwei der angeklagten Ex-Hollywood-Größen wohl keine Rückkehr ins Filmbiz mehr erhoffen: Zum einen wäre das der 66-jährige Produzent Harvey Weinstein, dem mehr als hundert Frauen sexuelle Belästigung und/oder Vergewaltigung vorwerfen, und zum anderen Oscarpreisträger Kevin Spacey (‚American Beauty‘), der vor über 30 Jahren einen 14-Jährigen belästigt haben soll (TV-MEDIA berichtete).

Letzterer wurde daraufhin nicht nur aus der ehemaligen Netflix-Hitserie ‚House of Cards‘ geworfen (TV-MEDIA berichtete) sondern auch aus Ridley Scotts ‚All the Money in the World‘ verbannt und gegen Christopher Plummer ersetzt (TV-MEDIA berichtete).

Armutszeugnis für Ex-Oscarpreisträger

Noch bevor die Vorwürfe gegen Spacey publik wurden, hat der 59-Jährige den Film ‚Billionaire Boys Club‘ abgedreht. Dieser wurde in Amerika nun veröffentlicht, nachdem die Filmvertriebsfirma Vertical Entertainment im Juni mitteilte, dass er darin „nur eine kleine Nebenrolle“ übernommen habe. Neben Spacey spielen in dem Film (mit dem in diesem Zusammenhang womöglich schlecht gewähltesten Titel der Filmgeschichte) unter anderem Taron Egerton (‚Kingsman‘), Ansel Elgort (‚Baby Driver‘) und Emma Roberts (‚Nerve‘) mit.

Nachdem der Streifen bereits letztes Monat als Video on demand erschien, haben sich sage und schreibe acht Kinos dazu „erbarmt“, den Film auf der großen Leiwand zu zeigen. Das Ergebnis: Das womöglich schlechteste Einspielergebnis der amerikanischen Filmgeschichte: 126 Dollar! Ein ähnlich miserables Schicksal erlitt Shia LaBeoufs Kriegsfilm ‚Man Down‘, der im April vergangenen Jahres nur ein Kinoticket (um 7 Pfund!) in ganz Englang verkaufte (TV-MEDIA berichtete).