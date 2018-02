Bill Gates bekommt Gastauftritt bei ‚Big Bang Theory‘

Die lange Liste an prominenten Gästen, die bereits einen Auftritt in der beliebten Nerd-Sitcom ‚The Big Bang Theory‘ bekamen, wird um einen weiteren Namen ergänzt: Microsoft-Gründer Bill Gates wird noch in der aktuellen 11. Staffel zu sehen sein!

In einer kommenden Folge von ‚The Big Bang Theory‘ wird Bill Gates einen Gastauftritt haben. Wie Hollywood Reporter berichtet, wird der Microsoft-Gründer für eine noch unbekannte Folge im März – also noch während der aktuell laufenden 11. Staffel – vor die Kamera treten und sich darin natürlich auch selbst spielen. Zwar gibt es noch keine Details zum Inhalt der Geschichte, doch dass dieser Moment bei den Nerds Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Raj (Kunal Nayyar) und Howard (Simon Helberg) höchstwahrscheinlich für jede Menge Trubel sorgen wird, ist programmiert.

Diese Gäste lassen jedes Nerd-Herz höher schlagen!

Mit dem Gastauftritt reiht sich Bill Gates (übrigens seit Juli 2017 „nur noch“ der zweitreichste Mensch der Welt nach Amazon-CEO Jeff Bezos) in eine illustre Liste von Stars aus allen möglichen Bereichen ein, die ebenfalls schon Cameos absolvierten. Darunter befinden sich ‚Star Wars‘-Prinzessin Carrie Fisher, Astrophysiker Stephen Hawking, Astronaut Buzz Aldrin, Darth-Vader-Synchronsprecher James Earl Jones, Late-Show-Moderatorin Ellen DeGeneres, Leonard „Mr. Spock“ Nimoy sowie Elon Musk.

Es ist nicht das erste mal, dass Gates’ vor die TV-Kamera trat und in einer Serie mitspielte: Vor 17 Jahren spielte er in einer Episode von ‚Frasier‘ mit – sein bislang einziger Cameo in einer fiktionalen Serie. Wir haben den Clip für Sie natürlich aufbereitet:

Bill Gates’ Gastauftritt bei ‚Frasier‘ (S09E08 The Two Hundredth) © Video: YouTube

Die aktuelle 11. Staffel von ‚The Big Bang Theory‘ wird auch bereits in Österreich ausgestrahlt, allerdings mit einer rund dreimonatigen Verzögerung nach der jeweiligen US-Premiere. Mit der Bill-Gates-Episode können die Austro-Fans also im zeitraum Mai bis Juni rechnen, vielleicht auch erst nach der Sommerpause im Herbst.