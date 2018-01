Während sich amerikanische TV-Zuseher bereits seit Ende September vergangenen Jahres über den ‚Big Bang Theory‘-Ableger ‚Young Sheldon‘ freuen, kommen Fans der Nerd-Truppe ab heute in den Genuss der Jugendjahre von Sheldon Cooper. Bazinga!

Im deutschen Trailer zu ‚Young Sheldon‘ sehen wir den aus der Serie ‚The Big Bang Theory‘ bekannten Sheldon Cooper (Jim Parsons) in seiner Kindheit. Wir lernen ihn hier bereits als den selbstbewussten und außergewöhnlichen jungen Nerd kennen, den uns seine Mutter in der Originalserie schon oft beschrieben hat. Dabei gibt es neue Einblicke in das Familienleben der Coopers, Sheldons Schulzeit und seinen ewigen Kampf mit einem normalen Leben. Für die Rolle des jungen Sheldon wurde der 9-jährige Iain Armitage (‚Big Little Lies‘) gecastet.

‚Young Sheldon‘ - Trailer (Deutsch) © Video: YouTube

‚Young Sheldon‘ läuft in den USA bereits seit September 2017 und startet ab heute, 8. Jänner, um 20.15 Uhr auch im deutschsprachigen Raum auf ProSieben.