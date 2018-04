Die besten Dokus auf Netflix und Amazon Prime

Diese Dokumentationen und Doku-Serien muss man gesehen haben – die Übersicht für Netflix und Amazon Prime.

,Chef’s Table‘

Außergewöhnliche Köche aus der ganzen Welt verraten die Philosophie hinter ihrer Kochkunst und erklären ihre Leidenschaft (3+1 Staffeln).

,In den Tiefen des Infernos‘

Starregisseur Werner Herzog (‚Fitzcarraldo‘, ‚Jack Reacher‘) erklärt die tatsächliche und die mystische Macht von Vulkanen.

,After Porn Ends‘ 1 & 2

Gestern Pornostar, heute Hausfrau und Mutter. Wie der Umstieg in ein „normales“ Leben gelingen kann, berichten ehemalige xxx-Darsteller.

,Voyeur‘

Ein US-amerikanischer Motelbesitzer beobachtete jahrzehntelang seine Gäste beim Sex. Sogar Steven Spielberg interessierte sich für den Stoff ...

,Flint Town‘

Zwei Jahre (acht Folgen) lang begleiten die Filmer die krisengeschüttelte US-Stadt Flint. 98 statt 300 Cops für 100.000 Einwohner – Kriminalität und Chaos regieren.

,Ikarus‘

Oscar 2018 für die Doku, die mithilfe eines russischen Wissenschaftlers die Systematik beim Doping zeigt und diesen dadurch in höchste Gefahr bringt ...

,Banking on Bitcoin‘

Wie wird man reich mit der Kryptowährung? Experten und Fans erklären den Ursprung, die Mechanik und die Zukunft des Bitcoinhandels.

,Blackfish‘

Ein Orca tötet 2010 im Wasserpark Seaworld in Orlando seine Trainerin – es ist bereits der dritte tödliche Vorfall. Warum wurde der Wal aggressiv?

,Die außergewöhnlichsten Häuser der Welt‘

Vier Folgen zu den wildesten und beeindruckendsten Refugien der Welt. Zurück bleiben Bewunderung für die Architekten und Neid ...

,Cowspiracy‘

Steak sei Dank: Industrielle Viehhaltung belastet das Gleichgewicht der Natur. Nachhaltigkeit und Fairness wären auch hier ein großes Thema.

,Making a Murderer‘

18 Jahre war Steven Avery wegen Mordes in Haft. Wie es dazu kam und wie der Kampf um Gerechtigkeit weiterging, zeigt die Doku in zehn Folgen.

,The Ivory Game‘

Leo DiCaprio produzierte 2016 die österreichische Terra-Mater-Doku über den grausamen Elfenbeinhandel in Tansania mit – ein Klassiker!

,Being George Clooney‘

Die Doku zeigt Faszination und Schwierigkeiten des oft unbedankten Berufs Synchronsprecher.

,This is Me‘

Inspiriert von der erfolgreichen Amazon-Originals-Serie ‚Transparent‘ setzt sich die Dokumentation ,This is Me‘ anhand von ganz persönlichen Erlebnissen mit der Thematik Transgender auseinander.

,Globaltrek – Die Kunst der inneren Reise‘

Überall auf der Welt brechen Weltreisende, Abenteurer und wagemutige Langzeitreisende auf. Wie sieht das Leben aus der Sicht eines Reisenden aus? Über fünf Jahre reisen die Filmemacher um die ganze Welt und besuchen und finden Abenteurer, die eine einzigartige Essenz zusammentragen. Eine tiefe innere Reise um den Planeten Erde mit vielen interessanten Begegnungen.

,The New Yorker Presents‘

Oscar- und Emmy-Preisträger Alex Gibney erweckt Amerikas bestes und meistprämiertes Wochenmagazin zum Leben. Dokumentationen, Kurzfilme, Lyrik, die legendären Cartoons und vieles mehr tragen so zu einem Panoptikum kultureller Vielfalt bei, an dem u. a. Stars wie Paul Giamatti, Bill Murray, John Turturro und Künstlerin Maria Abramovic maßgeblichen Anteil haben.

,Über Österreich – Juwele des Landes‘

Die ersten vier Folgen von ,Über Österreich‘ führen vom Morgennebel am Fuß des Wilden Kaisers bis zum Sonnenuntergang am Neusiedlersee, vom Staudamm in Kaprun bis zur Kellergasse in Wildendürnbach.

,Expeditionen ins Tierreich‘

Der faszinierende Alltag in der Savanne zwischen Löwen und Elefanten, gewaltige Sprünge mit Kängurus, Tauchgänge mit Walen und Haien, nächtliche Begegnungen mit Kauz und Fuchs, ökologische Entdeckungsreisen in exotische Ferne und in die Welt vor der eigenen Haustür: Die ,Expeditionen ins Tierreich‘ zeigen die grünen Oasen der Welt!

,American Playboy: The Hugh Hefner Story‘

Wie Hugh Hefner die weltweite Kultur verändert hat, zeigt diese Doku (OV/OmU) – mit unveröffentlichtem Material aus seinem Privatarchiv.

,Bob Ross: The Joy of Painting‘

Die legendäre Kunstserie (22 Staffeln!) mit dem krausköpfigen und samtstimmigen Sympathieträger Bob Ross muss man gesehen haben :-)

