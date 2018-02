BAFTA 2018: Die Gewinner im Überblick

In London wurden vergangenen Sonntag, 18. Februar, zum 71. Mal die BAFTA Awards verliehen. Zu den großen Abräumern des Abends zählte das Drama ‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘ und dessen Hauptdarstellerin Frances McDormand. Auch Herzogin Catherine und Prinz William erschienen zur Preisverleihung.

Zwei Wochen vor der Oscar-Verleihung in Los Angeles verlieh die „British Academy of Film and Television Arts“ am Sonntag, den 18. Februar, die BAFTA Awards 2018. Bei der wichtigsten Filmpreisverleihung des Vereinten Königreichs im Royal Opera House wurden nationale und internationale Filme, SchauspielerInnen und Filmschaffende für ihre Werke ausgezeichnet.

‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘ räumt ab!

Großer Gewinner der diesjährigen BAFTAs war ‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘ von Drehbuchautor Martin McDonagh – der sich über Auszeichnungen in fünf Kategorien freuen durfte: Darunter einen Preis für Frances McDormand, die als „Beste Hauptdarstellerin“ geehrt wurde. Die Auszeichnung „Bester Hauptdarsteller“ ging an Gary Oldman für seine Rolle in ‚Die dunkelste Stunde‘, „Beste Nebendarstellerin“ wurde Allison Janney für ihre Rolle in ‚I, Tonya‘, als „Bester Nebendarsteller“ wurde Sam Rockwell (‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘) ausgezeichnet.

Die Gewinner der BAFTA Awards 2018