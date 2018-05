Bachelor in Paradise: Trash-TV mit Fremdschäm-Garantie

OMG, bei ‚Bachelor in Paradise‘ wirds so richtig peinlich

Das ‚Bachelor‘-Spin-off rückt verhaltensauffällige Ex-Kandidaten ins Zentrum, die erneut die große Liebe suchen. Fremdschämen garantiert!

TV-Singles dürfen noch mal ran! Teilnehmer von ehemaligen ‚Bachelor‘ und ‚Bachelorette‘-Staffeln suchen ab 9.5. (um 20.15 Uhr auf RTL) in sechs Folgen auf der thailändischen Insel Koh Samui die große Liebe.

Die Chancen für ein Format voller Niveau, Geist und Witz stehen aber schlecht. Immerhin ist die „Creme de la Creme" vergangener Sendungen nach Südostasien gereist, um die „wahre Liebe" zu finden.

Wahre Liebe? In erster Linie steht wohl exzessiver Alkoholkonsum am Programm. Denn wie man schon bei den Vorläufer-Formaten sah, fließt der Sekt in Strömen. Sprudel werden aber vor allem die Zuschauer vor dem TV brauchen - bei diesen Kandidaten.

RTL hat sich bei der Teilnehmersuche nämlich selbst übertroffen, jene, die zumindest mit einer Prise Charme, Grazie und Intelligenz aufwarten konnten, hatten keine Chance auf einen Platz bei ‚Bachelor in Paradise‘. Stattdessen sind diese Damen und Herren mit dabei:

Oliver Sanne (31)

Bachelor der fünften Staffel, der ein Faible für tief ausgeschnittene Shirts hat und laut RTL seit Jahren seine Entscheidung hinterfragt, die letzte Rose an Kandidatin Liz vergeben zu haben. Seine Zweifel kann er der Zweitplatzierten Carolin jetzt ja live erzählen.

Zauderer: Noch Jahre nach der Show zweifelt Oliver an der Vergabe seiner letzten Rose © RTL / Arya Shirazi

Yeliz Koc (24)

Fiel bei Bachelor 2018 durch ihre Gewaltbereitschaft auf: Als sie nach heißen Küssen gehen musste, schmierte sie Daniel Völz eine. In einem späteren Interview legte sie nach: "Also, ich hätte auch gern die Faust genommen!"

Faustkämpferin: Yeliz hat gezeigt, dass sie ihre Wut nicht immer im Griff hat © RTL / Arya Shirazi

Carina Spack (21)

Dass sie keine Intelligenzbestie ist, zeigte sie, als sie beim Dreamdate in Vietnam kein Fettnäpfchen ausließ. Passend, dass sie seinerzeit auch ihren Job gekündigt hatte. Weil das Geld aber irgendwo herkommen muss, nimmt sie wohl gern an der Fleischbeschau inklusive kostenlosem Urlaub teil.

Dumpfbacke: Beim Dreamdate zeigte Carina, dass Intelligenz nicht ihre Stärke ist © RTL / Arya Shirazi

Ela Tas (25)

Ob das Geld auch der Grund ist, dass die 25jährige Studentin Ela Tas mitmacht, obwohl sie zuletzt noch groß erzählte, ihre Trash-TV-Karriere satt zu haben? In Thailand rückt sie ihre Kurven jedenfalls wieder gekonnt ins Bild.

Luder: Ela wollte Schluss machen mit Trash-TV. Ah ja :-) © RTL / Arya Shirazi

Paul Janke (36)

Der „ewige Bachelor“ verteilte 2012 Rosen, ist seitdem Single.

Besserwisser: Paul kritisierte den letzten Bachelor. Aber macht er es besser? © RTL / Arya Shirazi

So funktioniert die Partnersuche bei Bachelor in Paradise

Die Singles (anfangs 14, insgesamt 24, mit einem leichten Frauenüberschuss) hausen in einem Traum-Resort und lernen sich bei besonderen Dates näher kennen. Im Wochentakt dürfen Männerund Frauengruppen abwechselnd Rosen verteilen - wer keine bekommt, muss das „Paradies" sofort verlassen. Aber keine Panik, das Liebeskarussell dreht sich munter weiter, weil ständig neue Singles auf Koh Samui einchecken.