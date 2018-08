‚Avenue 5‘: Neue Serie mit Ex-‚Dr. House‘ Hugh Laurie

Der 59-jährige Hugh Laurie (‚Dr. House‘) kehrt ins Komödienfach zurück und fliegt in ‚Avenue 5‘ als Raumschiff-Kapitän Clark durchs Weltall!

Er wurde zwar als grantiger ‚Dr. House‘ (2004-2012) weltberühmt, sein komödiantisches Talent stellte der Brite Hugh Laurie allerdings schon sehr viel früher – etwa in den 1980ern in der BBC-Sketch-Serie ‚A Bit of Fry & Laurie‘ – unter Beweis. Zu diesen Wurzeln kehrt der Schauspieler, Komiker, Schriftsteller sowie Pianist, Gitarrist und Sänger nun zurück: Im Piloten der potenziellen HBO-Comedyserie ‚Avenue 5‘, die in der Zukunft im Weltall spielt, übernimmt der 59-jährige Laurie die Hauptrolle als Raumschiff-Kapitän Clark.

Dreamteam

Schöpfer von ‚Avenue 5‘ ist der Schotte Armando Iannucci, in dessen preisgekrönter HBO-Satire ‚Veep‘ Hugh Laurie bereits in mehreren Episoden mitwirkte. Und das ist nicht die einzige Zusammenarbeit dieses Dreamteams: Laurie, der aktuell noch für die Serien-Adaption des Romanklassikers ‚Catch-22‘ (Hulu) vor der Kamera steht, spielt außerdem in der Charles-Dickens-Verfilmung ‚The Personal History of David Copperfield‘ mit, die von Armando Iannucci inszeniert wird.