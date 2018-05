‚Avengers: Infinity War‘ schlägt in China ein

Die Rekordjagd des neuesten Marvel-Blockbuster ‚Avengers: Infinity War‘ geht weiter: Mit einem weltweiten Box-Office-Umsatz von inzwischen 1,6 Milliarden US-Dollar liegt der Film nun schon auf Platz 5 der Allzeit-Kino-Umsatz-Charts und wird in den nächsten Tagen Rang 4 erreichen. Dann liegen nur noch ‚Avatar – Aufbruch nach Pandora‘ (2,787 Mrd. USD), ‚Titanic‘ (2,187 Mrd. USD) und ‚Star Wars VII: Das Erwachen der Macht‘ (2,068 Mrd. USD) vor den Comichelden.

Der Siegeszug von ‚Avengers: Infinity War‘ ist nicht aufzuhalten: Am Wochenende lief das Marvel-Epos in China an – seinem letzten noch ausstehenden Markt. Und auch in der Volksrepublik gelang dem Blockbuster des Jahres ein Mammutstart: 200,3 Millionen Dollar wurden in die Kinokassen gespült, womit dem Superheldenfilm der zweitbeste Filmstart in der bisherigen Kinogeschichte Chinas gelang.

Avengers-Siegeszug geht weiter

Knapp 20 Tage nach Kinostart hat der Film damit 1,6 Milliarden Dollar eingespielt. Damit steht er auf Platz 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und darf sich den Titel „Schnellster Film, der jemals die 1-Milliarde-Dollar-Hürde geknackt hat“ aufs Plakat kleben. Knapp vor ihm auf der ewigen Bestenliste liegt ‚Jurassic World‘ – den 4. Platz dürfte das Avengers-Abenteuer in dieser Woche erreichen. Ob es auch für mehr als 2-Milliarden-Dollar reicht, um ‚Star Wars VII: Das Erwachen der Macht‘ (2,068 Milliarden Dollar) zu übertrumpfen, wird sich in den nächsten Wochen weisen.

Mehr zum Thema AVENGERS: INFINITY WAR finden Sie hier: