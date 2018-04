Bei diesen Zahlen kann selbst ‚Star Wars‘ nicht mehr mithalten: Bereits am Startwochenende spülte der neue Marvel-Blockbuster ‚Avengers: Infinity War‘ weltweit 630 Millionen Dollar in die Kinos!

Marvel hat’s geschafft und mit ‚Avengers: Infinity War‘ das erfolgreichste Debüt-Wochenende aller Zeiten hingelegt. Am ersten Wochenende nach seinem Kinostart spielte der Blockbuster des Jahres weltweit insgesamt 630 Millionen Dollar (521,96 Millionen Euro) ein – so viel wie kein Film vor ihm! Der chinesische Markt wurde bei diesen Zahlen übrigens noch nicht mitgezählt, da der Streifen dort noch nicht angelaufen ist.

Marvel-Superhelden überholen Luke Skywalker und Co.

Damit übertrumpfte der neueste Ableger des Marvel Cinematic Universe (MCU) den bisherigen Rekordhalter ‚The Fate of the Furious‘, der im vergangenen Jahr an seinem Startwochenende weltweit 530 Millionen Dollar in die Kinos spülte. Allein in Nordamerika (USA und Kanada) erwirtschaftete ‚Avengers: Infinity War‘ am vergangenen Wochenende 250 Millionen Dollar und überholte damit ‚Star Wars – Episode VII: Das Erwachen der Macht‘, der 2015 am Debüt-Wochenende 248 Millionen Dollar in Nordamerika einnahm und aktuell auf Platz drei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten rangiert (2,068 Milliarden Dollar konnte das Sci-Fi-Abenteuer global über seine Kinolaufzeit verteilt lukrieren).

Spekulanten gingen bereits im Vorfeld davon aus, dass der Film die 2-Milliarden-Marke knacken könnte und sich damit ebenfalls in der Top-Liste verewigt – mit solchen Zahlen ein durchaus realistisches Szenario. Zuletzt feierten die Marvel Studios im Februar Erfolge: ‚Black Panther‘ eröffnete in Nordamerika mit rund 202 Millionen Dollar und steht aktuell bei einem weltweiten Einspiel von 1,331 Milliarden Dollar.

Auch Österreich im Marvel-Fieber!

In Österreich pilgerten bereits 127.618 Zuschauer in die Kinos und sorgten für 1,54 Millionen Euro Umsatz. Damit ist ‚Avengers: Infinity War‘ nicht nur die aktuelle Nr. 1 bei uns, sondern kann auch den erfolgreichsten Kinostart 2018, sowie das beste Startwochenende eines Marvel Film Openings aller Zeiten für sich verbuchen.

