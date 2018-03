‚Avengers: Infinity War‘: Wer mit wem und wieso?

Eine Reihe neuer Charakter-Poster zum kommenden Marvel-Blockbuster ‚Avengers: Infinity War‘ gibt Aufschluss über die Handlungsstränge und Verbindungen der einzelnen Helden und den begehrten Infinity Stones. Wir schlüsseln Ihnen noch einmal auf, welche Teams zusammenarbeiten und welche Steine dabei im Mittelpunkt stehen!

Rund ein Monat müssen sich Comic-Fans noch gedulen, dann läuft der neue Superhelden-Blockbuster aus dem Hause Marvel endlich in den Kinos an. Um die Wartezeit noch weiter auf die Spitze zu treiben, wurde vom zuständigen Filmstudio Disney nun eine Reihe neuer Filmplakate veröffentlicht. Auf den fünf Postern werden die von Bösewicht Thanos (Josh Brolin) heißbegehrten Infinity Steine, sowie die jeweiligen Heldenteams (und damit vermutlich auch Handlungsstränge?) in den Mittelpunkt gerückt.

Die Infinity Steine erklärt

Um was es sich bei diesen Steinen handelt, ist schnell erklärt. Weil der Thanos einst seinen Heimatplaneten Titan zerstört hat, will der „Wahnsinnige Titan“ die universelle Ordnung wiederherstellen – und aus diesem Grund einfach die Hälfte allen Lebens im Universum vernichten. Logisch, oder? Dazu werden die „Infinity Stones“ benötigt, die – in einen mystischen Handschuh eingesetzt – seinem Besitzer Macht über Raum, Zeit und physikalische Gesetze gewährt. Fast alle der sechs bunt schimmernden Juwelen wurden bereits in vorangegangen Marvel-Filmen vorgestellt:

Space Stone (alias „Tesseract“) – ‚Thor‘

Reality Stone – ‚Thor: The Dark Kingdom‘

Power Stone – ‚Guardians of the Galaxy‘

Mind Stone – ‚Avengers: Age of Ultron‘

Time Stone – ‚Doctor Strange‘

Einzig und allein der Soul Stone gibt aktuell noch Vielen ein Rätsel auf, denn der mächtige Stein wurde bislang noch nicht hergezeigt. Während Fans spekulierten, ob es sich dabei vielleicht um Iron Man Tony Stark (Robert Downey Jr.) höchstpersönlich handelt, wollen spitzfindige Kinogeher zuletzt in ‚Black Panther‘ Hinweise erspäht haben, die darauf deuten, dass sich der Stone in Wakanda befindet. In ‚Avengers: Infinity War‘ wird diese Frage (hoffentlich) ab 26. April geklärt.

Neue Charakter-Poster geben abermals Rätsel auf

Wie bereits oben erwähnt, zeigen die neuen Plakate die unterschiedlichen Teams und „ihren“ Infinity Stein. Manche Poster sind nachvollziehbar, andere geben jedoch erneut Rätsel auf. So z. B. das Poster mit Iron Man, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) und Spider-Man (Tom Holland): Im Mittelpunkt steht der rote Reality Stone, der sich eigentlich in der Obhut des Collectors (‚Thor: The Dark Kingdom‘) befinden sollte, und der Doc ist bekanntlich der Hüter des grünen Time Stones. Wie kommt diese Konstellation also zusammen?

© Marvel / Disney

Auf dem grünen Poster eben jenes Time Stones sind hingegen Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo), Black Panther (Chadwick Boseman) und Okoye (Danai Gurira) zu sehen. Der Stein ist im Auge von Agamotto, das sich im Kloster Kamar-Taj (‚Doctor Strange‘) befindet – die einzige farbliche Verbindung stellt hier der giftgrüne Hulk dar.

© Marvel / Disney

Die nächsten beiden Poster ergeben ausnahmsweise Sinn: Donnergott Thor (Chris Hemsworth) ist bekanntlich nach ‚Thor: Tag der Entscheidung‘ zur Truppe der ‚Guardians of the Galaxy‘ (Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista und Co) hinzugestoßen – im Mittelpunkt steht der lila Power Stone. Und auch das gelbe Plakat mit Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) ist selbsterklärend – der Stein befindet sich in Visions Stirn.

© Marvel / Disney

© Marvel / Disney

Warum auf dem blauen Poster des Space Stone der Fokus auf Captain America (Chris Evans) und den „Winter Soldier“ Bucky Barnes (Sebastian Stan) gelenkt wird, und die beiden durch die ‚Guardians‘-Mitglieder Nebula (Karen Gillan) und Mantis (Pom Klementieff) ergänzt werden, können wir uns nicht erklären. Der Stein „Tesseract“ sollte sich jedenfalls in der Obhut von Thors Bruder Loki (Tom Hiddleston) befinden.