Mit Wilfried verliert die Austropop-Szene einen ihrer Großen. Dem Sänger, Produzenten und Entertainer, der am Sonntag im Alter von 67 Jahren verstorben ist, sind einige Programmänderungen gewidmet.

Als Sänger, Schauspieler und Kabarettist spielte sich Wilfried mit Hits wie Ziwui, Ziwui oder Highdelbeeren in die Analen des heimischen Liedguts. Zuvor hatte sich der Sänger, Komponist und Schauspieler über Jahrzehnte als unangepasster Querdenker der Szene etabliert, der sich gegen die Einordnung in Berufsschubladen verwehrte. Nun ist er im Alter von 67 Jahren an Krebs gestorben.

Großer Hit in den 80er: Highdelbeeren © Video: YouTube

Ö1-Spielräume und FM4-Homebase Parade

Die Ö1-‚Spielräume‘ stehen heute ab 17.30 Uhr im Zeichen von Wilfried Scheutz, ebenso die FM4-‚Homebase Parade‘ ab 21 Uhr. Zu hören ist ein Interview mit Wilfried, das anlässlich seiner kürzlich erschienen Platte Gut Lack entstanden ist. Eine Stunde lang werden dabei neben dem Gespräch, das Al „Bird“ Sputnik führte, auch alte wie neue Songs des Musikers gespielt.

Nachrufe in ORF eins, ORF 2 und ORF III

In der aktuellen Berichterstattung von ORF eins, ORF 2 und ORF III gibt es Nachrufe, z. B. im heutigen ‚Kulturmontag‘ oder den ‚Seitenblicken‘.

Porträt auf Servus TV

Am Dienstag bringt Servus TV ein Porträt von Rudi Dolezal über Wilfried, das im Rahmen der Reihe ‚Austropop-Legenden‘ entstanden ist. Im Anschluss an die Doku, die um 22.05 Uhr angesetzt ist, bringt der Privatsender außerdem ‚Wilfried in Concert: Wieder da! Live in Wien‘, eine Konzertaufzeichnung aus dem Jahr 2013.