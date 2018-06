Dominic Thiem startet heute in die Rasen-Saison

Dominic Thiem und der Wechsel von Sand auf Rasen: Nach dem erfolgreichen zweiten Platz bei der diesjährigen French Open startet für den 24-Jährige Niederösterreicher jetzt die kurze, aber umso intensivere Rasen-Saison, die ihren Höhepunkt in Wimbledon findet. Ab heute zeigt Thiem beim ATP Halle was er drauf hat!

Wenn man so will gilt Dominic Thiem als legitimer Nachfolger von Sandplatzkönig Rafael Nadal – quasi der Thronfolger auf der roten Asche. Nach einer hervorragenden letzten Sandplatz-Saison präsentiert sich der Niederösterreicher auch heuer wieder stark auf seinem Lieblingsbelag, gekrönt wurde diese mit dem Einzug ins Finale von Roland Garros. Nun steht die Rasen-Saison bevor – eine große Umstellung, wie Thiem verrät:

„Alles, was auf Sand ziemlich gut funktioniert, ist auf Rasen ziemlich wertlos. Der Spin und der Kick-Aufschlag tun auf Rasen nicht weh. Deswegen ist es schon eine ziemliche Umstellung. Die größte Umstellung ist die Beinarbeit, weil das Rutschen komplett wegfällt. Es ist das komplette Gegenteil.“

Auftakt der kurzen Rasen-Saison

In Halle findet heute der Auftakt der Gerry Weber Open (16. bis 24. Juni) statt und gleichzeitig fällt damit der Startschuss der kurzen, aber intensiven Rasen-Saison – die ihren Höhepunkt in Wimbledon (2. bis 15. Juli) findet. Thiem, der am „heiligen Rasen“ im vergangen Jahr im Achtelfinale ausschied, gibt sich optimistisch: „Die Erfolge müssen immer größer werden, damit ich selber zufrieden bin. Ein Achtel- oder Viertelfinale bei einem Grand Slam stellen mich nicht mehr zufrieden – es müssen jetzt schon die ganz großen Titel her, damit das Ziel erfüllt ist.“

Das ATP-Turnier von Halle wird von Sky Sport Austria HD die ganze Woche live und exklusiv gesendet. Thiem – aktuelle Nummer 7 der Welt – trifft in der ersten Runde auf den russischen Qualifikanten Michail Juschny. Der Aufschlag für die Partie ist vorerst mit 17:30 Uhr angesetzt.