Arnie wird 70: Was ORF & Co zum Jubiläum zeigen

Zum runden Geburstag der Austro-Ikone Arnold Schwarzenegger: Filme, Dokus, Porträts im heimischen TV

Am 30. Juli wird Arnold Schwarzenegger 70 Jahre alt. ORF und Co würdigen den im steirischen Thal gebornenen Leinwandstar, Golden-Globe-Preisträger (Mr. Universum), früheren Bodybuilder, Umweltaktivisten und Ex-Gouverneur von Kalifornien mit diversen TV-Anlässen.

Arnie ist der ‚Last Action Hero‘ © Columbia Pictures

Das plant der ORF zu Arnies 70er

Am Montag, dem 24. Juli, widmet sich ein ‚Thema spezial‘ in ORF 2 (21.05 Uhr) dem Jubilar in ‚Die Schwarzenegger Story‘. Selbige eröffnet auch den ORF III-Themenmontag eine Woche später (20.15), an dem außerdem ‚Arnold Schwarzenegger - ein steirisches Idol‘ (21.10), die legendäre 70er-Dokumentation ‚Pumping Iron‘ (22.00) und ‚We are from Austria - Österreicher in L. A.‘ (23.25) laufen.

Schwarzenegger-Filme auf ORF eins: ‚Junior‘, ‚Kindergarten Cop‘ und ‚Zwillinge‘ (29. Juli: 17.00,20.15 und 22.10) sowie ‚The Expandables 3‘ und ‚Der Terminator‘ (30. Juli: 20.15 und 22.20).

Ungleiche Zwillinge: Klamauk mit Arnold Schwarzenegger und Danny deVito © Universal Pictures

Arnie auf Puls 4 und Servus TV

PULS 4 steht an zwei Tagen filmmäßig im Zeichen der „steirischen Eiche“.

Die derzeitige Planung: Am 28. Juli werden ‚Terminator 2 - Tag der Abrechnung‘, ‚Phantom Kommando‘ und ‚Running Man‘ (20.15, 23.15 und 0.55) gezeigt, am 29. Juli das Biopic ‚Arnold - Sein Weg nach oben‘, ‚Eraser‘ und ‚Total Recall - Die totale Erinnerung‘ (18.30,20.15 und 22.25). Servus TV wartet am 29. Juli mit einer Österreich-Premiere auf: Im Zombie-Drama ‚Maggie‘ (22.50) ist Schwarzenegger an der Seite von Abigail Breslin zu sehen.

Phantom Kommando: Im Actionfilm geht es so richtig zur Sache © 20th Century Fox

Schwarzenegger-Schwerpunkt auf Kabel 1 und RTL 2

Die Erstausstrahlung von ‚Maggie‘ gibt es schon am 28. Juli bei RTL 2 (1.10), das am selben Tag auch ‚Terminator 2‘ (20.15) und ‚Sabotage‘ (23.05) im Programm hat, tags darauf ‚Last Action Hero‘ (20.15). Und Kabel 1 bringt am 27. Juli den Arnie-Doppler ‚Red Heat‘ (20.15) und ‚Predator‘ (22.20).