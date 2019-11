Arabella Kiesbauer bekommt Talkshow auf Puls 24

In der Arabella Kiesbauer Show wird über gesellschaftspolitische Themen diskutiert.

Zehn Jahre lang moderierte Arabella Kiesbauer ab 1994 bei Pro 7 den Nachmittagstalk Arabella, jetzt versucht sie sich beim im September gestarteten News-Sender Puls 24 wieder als TV-Plaudertasche – wie TV-MEDIA schon vorm Launch mutmaßte! Die Arabella Kiesbauer Show hat am 19. November Premiere und widmet sich, passend zum Weltmännertag, zum Auftakt dem Thema „Wann ist ein Mann ein Mann?“. Welche Promi-Gäste an diesem Tag um 21.45 Uhr mit der 50-Jährigen diskutieren werden, steht noch nicht fest, sehr wohl aber, was sich die Wienerin von der neuen Aufgabe erwartet. „Ich freue mich auf den Meinungsaustausch mit spannenden Persönlichkeiten und Gästen, denn es ist immer wieder spannend, mehr über die Meinung meiner Gäste im Gespräch zu erfahren.“ Diese Gespräche wird Kiesbauer in weiterer Folge schon früher am Dienstagabend führen, und zwar wöchentlich um 21.00 Uhr. Ob damit ein Comeback im deutschen Fernsehen vom Tisch ist? Im TV-MEDIA-Interview hatte sie dazu noch im Mai gemeint: „Ich bin für alles offen.“

Erfolg mit Bauer sucht Frau

Fix ist, dass Arabella Kiesbauer beim Schwesternsender ATV als Host von Bauer sucht Frau weiter sehr präsent ist – und das erfolgreich. Staffel 16 kommt beim Publikum bestens an, und Kiesbauer weiß, welcher Mix dafür verantwortlich ist: „Auf der einen Seite diese Sehnsucht, die fast alle teilen, diese Sehnsucht nach Romantik, nach Liebe, nach Glück. Auf der anderen Seite ist da diese ländliche Idylle, da haben wir ja meistens doch eine etwas verklärte Sicht.“