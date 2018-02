‚Auslöschung‘: Starttermin auf Netflix steht endlich fest

Alex Garlands bereits als Meisterwerk gepriesene Sci-Fi-Verfilmung ‚Annihilation‘ hat nun auch endlich einen offiziellen Netflix-Start.

In den letzten Tagen überschlugen sich die Lobeshymnen zu Alex Garlands (‚Ex Machina‘) Sci-Fi-Film ‚Auslöschung‘. „Wenn David Cronenberg und Stanley Kubrick gemeinsam einen smarten Wildnis-Horror machen würden, könnte es wohl ein bisschen so wie ‚Annihilation‘ aussehen“, bemerkte beispielsweise ein Kritiker. Auch Vergleiche mit Stalker-Regisseur Andrei Tarkovski fielen ein ums andere Mal. Da ist es natürlich schade, dass der Film hierzulande gar nicht im Kino zu sehen sein wird, nachdem Paramount die Distributionsrechte an Netflix abgetreten hat (TV-MEDIA berichtete). Der Streaming-Riese bringt den Film nun zwei Wochen nach US-Start, also am 12. März, auf das Abspielgerät des Vertrauens.

‚Auslöschung‘ - Offizieller Trailer © Video: YouTube

Abgespaceter Wildnis-Horrortrip

‚Auslöschung‘ basiert auf dem ersten Teil von Jeff VanderMeers ‚Southern Reach‘-Trilogie. Darin begibt sich eine Gruppe von Frauen – im Film Natalie Portman (‚Black Swan‘), Jennifer Jason Leigh (‚The Hateful Eight‘), Gina Rodriguez (‚Deepwater Horizon‘) und Tessa Thompson (‚Thor: Ragnarok‘) – auf eine Expedition in ein Gebiet, das vor 30 Jahren massiv durch ein Naturereignis erschüttert wurde. ‚Ex Machina‘-Star Oscar Isaac (‚Star Wars: Die letzten Jedi‘) ist ebenfalls mit von der Partie.