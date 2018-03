‚Equity‘ ist der erste weiblich angeführte Wall-Street-Film

Ob Michael Douglas in ‚Wall Street‘, Kevin Spacey in ‚Der große Crash‘ oder demnächst Brad Pitt in ‚The Big Short‘: Finanzthriller sind zumeist Hollywoods Leading Men vorbehalten. Das will die neu gegründete Produktionsfirma Broad Street ändern, die mit ‚Equity‘ nun den ersten weiblich angeführten Wall-Street-Film mit ‚Breaking Bad‘-Star Anna Gunn angekündigt hat.

Wie das Branchenblatt ‚Variety‘ berichtet, verkörpert Gunn in ‚Equity‘ eine Investmentbankerin, die inmitten eines Finanzskandals ein Korruptionsnetz entwirren und die Spielregeln der ihr bis dato so geliebten Finanzwelt hinterfragen muss. Die indisch-amerikanische Filmemacherin Meera Menon wird Regie führen.

Im Vorjahr von den Schauspielerinnen Alysia Reiner (‚Orange Is the New Black‘) und Sarah Megan Thomas (‚Backwards‘) gegründet, will Broad Street Filme mit starken weiblichen Charakteren vor und hinter der Kamera realisieren. Die zweifach für ihre Nebenrolle als Walter Whites Ehefrau Skyler mit einem Emmy ausgezeichnete Anna Gunn sei dafür die Idealbesetzung, so Reiner und Thomas.