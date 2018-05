Amazons ‚Herr der Ringe‘-Serie über Jugendjahre von Aragorn

Online-Riese Amazon hat Großes mit seiner angekündigten Serienadaption von J. R. R. Tolkiens ‚Der Herr der Ringe‘-Epos vor (TV-MEDIA berichtete). Details dazu sind bislang rar gesät, doch sieht es ganz danach aus, als könnte in der ersten Staffel der junge Aragorn im Zentrum stehen.

Dass Amazon eine Serie basierend auf J. R. R. Tolkiens ‚Herr der Ringe‘-Kosmos entwickelt, steht nun schon länger fest. Immer noch unklar ist allerdings, wo diese zeitlich wie inhaltlich angesiedelt wird. Fest steht: Die Handlung des Ringkriegs, welcher bereits in der mit insgesamt 17 Oscars prämierten Spielfilm-Trilogie von Peter Jackson abgehandelt wurde, soll nicht behandelt werden. Dafür sollten sich Fans auf eine Vorgeschichte einstellen, in deren Mittelpunkt angeblich der junge Waldläufer (und spätere König von Gondor) Aragorn stehen wird. – Das will zumindest die stets gut informierte Fanseite TheOneRing.net erfahren haben.

[BREAKING] We have confirmed from multiple sources that @AmazonStudios new billion-dollar #LOTR series will open its first season centered on a young Aragorn.



Let's discuss whats available and how this opens up Tolkien's Legendarium. A thread. #Tolkien

/1 pic.twitter.com/mfbkf4jyX6 — TheOneRing.net (@theoneringnet) 16. Mai 2018

Bereits in Peter Jacksons Kinoversionen spielte diese Figur eine tragende Rolle und wurde seinerzeit vom dänisch-US-amerikanischen Schauspieler Viggo Mortensen (‚Tödliche Versprechen – Eastern Promises‘) verkörpert. Als Thronerbe Gondors kämpft er im Ringkrieg gegen die Armeen Saurons und ist zu diesem Zeitpunkt bereits 87 Jahre alt – wie er in der Extended-Version von ‚Die zwei Türme‘ (2002) offenbart. Als einer der Dúnedain gehört Aragorn einem Geschlecht der Menschen des Westens an, die ein besonders hohes Alter erreichen können. Es gäbe also eine große Zeitspanne davor, der sich Amazon möglicherweise annehmen könnte, zumal der Waldläufer noch nicht von Geburt an über seine königliche Abstammung Bescheid wusste.

Anthologie-Serie mit verschiedenen Hauptfiguren?

Auffällig an dem Tweet ist, dass Aragorn im Mittelpunkt der ERSTEN STAFFEL stehen soll. Könnte es also sein, dass wir in den darauffolgenden Seasons – fünf davon sind bereits fix eingeplant (TV-MEDIA berichtete) – jeweils andere Geschichten aus Mittelerde mit verschiedenen Hauptfiguren präsentiert bekommen? Bei der gigantischen Tolkien-Welt wäre eine Anthologie-Serien durchaus denkbar – und spätestens seit ‚American Horror Story‘ erfreut sich dieses Serienformat auch hoher Beliebtheit.

Außerdem wolle Amazon für die Serie nicht nur Inspiration aus ‚Der Herr der Ringe‘ selbst, sondern auch aus Tolkiens zahlreichen Anhängen dazu ziehen. Nach dem Einstieg mit einer vertrauten Figur könnte man sich anschließend also durchaus auch frischeren Charakteren widmen, die in den bisherigen Adaptionen noch keine oder zumindest keine große Rolle gespielt haben.

Mehr zum Thema HERR DER RINGE finden Sie hier: