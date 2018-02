‚Altered Carbon‘: Netflix-Werbung lässt Passanten erschaudern

Mit ‚Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm‘ gibt es auf Netflix seit 2. Februar eine neue Science-Fiction-Serie, deren düstere Zukunftsvisionen an Serien wie ‚Black Mirror‘ erinnern. Das Erschreckende: Der Zuschauer hat nicht selten das Gefühl, Teile der Geschichte könnten bittere Realität werden. Ein dazu passender „Werbegag“ gießt zusätzlich Öl ins Feuer: An einer Bushaltestelle in West Hollywood wurde offenbar ein Mensch in einen Vakuumbeutel eingeschweißt!

Im 24. Jahrhundert lässt sich das Bewusstsein der Menschen digitalisieren und auf Disks (sogenannte Stacks) speichern. Solange die Disk intakt ist, kann ein Mensch theoretisch ewig leben. Sie muss nur in einen funktionierenden Körper (in der Serie „Sleeve“ genannt) eingesetzt werden – und zwar am Halswirbel. So ergeht es Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman). 250 Jahre, nachdem der Söldner und Rebell erschossen wurde, wacht er in einem neuen Körper auf. Laurens Bancroft (James Purefoy) hat Kovacs’ Disk in einen neuen Körper gesteckt und bietet ihm ein Leben in Freiheit an. Dafür muss Kovacs nur eines tun: den Mord an Bancroft aufklären. Denn Bancroft wurde erschossen und hat keine Ahnung, vom wem. In seinem digitalen Bewusstsein, das in einen neuen Körper gesteckt wurde, gibt es keine Erinnerungen an die Stunden rund um den Mord …

‚Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm‘ – Trailer © Video: YouTube

Ein würdiger Nachfolger zu ‚Sense8‘

‚Altered Carbon‘ basiert auf dem 2002 erschienenen gleichnamigen Roman von Richard Morgan. So viel vorweg: Es wird nicht die Story sein, die Zuschauern der ersten Staffel im Gedächtnis bleibt. Einprägsam und beeindruckend ist stattdessen vor allem die Vision der Gesellschaft in der Welt der Zukunft, die Morgan in seinem Roman entworfen hat und die nun von Serienschöpferin Laeta Kalogridis für den Streamingriesen Netflix in eine Serie übersetzt wurde. Fans der bereits eingestellten Netflix-Serie ‚Sense8‘ wird hiermit auf jeden Fall ein würdiger Ersatz geliefert.

Schockierender Marketingstunt

Zum Start der neuen Serie hat Netflix natürlich wieder tief in die Trickkiste gegriffen, um für entsprechendes Tohuwabohu zu sorgen. Am Santa Monica Boulevard in West Hollywood wurde an einer Bushaltestelle offenbar ein Mensch in ein Plastiksackerl eingeschweißt und brutzelt dort in der Sonne. Der Kerl wird per Sauerstoffmaske beatmet und bewegt sich sogar! Dass die Mundpropaganda hier schnell die Runde macht, war abzusehen, jedoch handelt es sich bei der Person im Vakuumbeutel nur um eine Puppe – was den gelungenen PR-Coup aber nicht minder erschreckend macht.