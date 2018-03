The Voice Kids, Deutschland sucht den Superstar und Germany's Next Topmodel: Die Casting-Shows sind voll im Gang und die Österreicherinnen schlagen sich gut bzw. geizen nicht mit ihren Reizen. Manche verhalten sich allerdings schon vor dem großen Starruhm divenhaft.

In gleich drei deutschen TV-Shows sind Österreicherinnen vertreten, das freut uns. Doch welchen Eindruck machen sie dort?

Victoria und Zoe zündeln bei GNTM

Bei Germany's Next Topmodel sorgen Victoria (Bruck an der Mur) und Zoe (Bad Vöslau) für jede Menge Zündstoff. Die beiden 18-Jährigen sind eigentlich beste Freundinnen, fallen aber hauptsächlich durch Zickenkrieg auf.

Zoe (links) und Victoria fallen bei GNTM vor allem durch Allüren auf © ProSieben / Martin Bauerndahl

Drei Verwarnungen für Matty Faal bei DSDS

Ebenso nervig geht's beim DSDS-Auslands-Recall zu: Trotz drei Verwarnungen gab Dieter Bohlen der 17-jährigen Wienerin Matty Faal noch eine Chance.

Matty macht es den DSDS-Juroren nicht gerade leicht © RTL / Stefan Gregorowius

Die von BILD als „Megazicke“ beschriebene Wienerin musste fast den Recall verlassen. Der Grund: Ihre offen zur Schau gestellte Lustlosigkeit, die Dieter Bohlen zornig machte.

Weniger Stress macht da die Innsbruckerin Ella Sailer, die auch noch um die Wette singen darf:

Emma: Unsere Hoffnung bei The Voice Kids

Ihre Stimme muss auch Emma, 14, aus Hard am Bodensee einsetzen.

Emmas schöne Stimme hat die Voice Kids-Juroren überzeugt © ProSiebenSat.1

Am 8. April kann sie sich im letzten The Voice Kids-Battle gegen ihre Mitbewerber beweisen, bevor am 15. April das große Finale läuft.