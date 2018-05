Alles Neu im Hollywood Megaplex des Shopping Center Nord

Noch mehr Komfort und Kinoerlebnis im SCN Wien: Das Hollywood Megaplex Kino im SCN wurde neu renoviert und aufwändig umgestaltet. Mit einem Gesamtinvestment von 500.000 Euro lässt die Betreiberfamilie Hueber das Kino wieder in neuem Glanz erstrahlen.

Entgegen dem Trend, der der österreichischen Kinobranche vergangenes Jahr einen Rückgang von zwei Prozent bescherte, konnte Hollywood Megaplex an allen Standorten mit über 1,6 Millionen Jahresbesuchern teils zweistellige Zuwächse verbuchen. „Mit dem Umbau unseres Kinos im SCN sowie den Innovationen an den anderen Standorten setzen wir wieder neue Maßstäbe im Kinobereich in Wien und ganz Österreich“, freut sich Geschäftsführer Mario Hueber.

© Martin Steinkellner

Das gelang nicht zuletzt durch kontinuierliche Investitionen: Nach der Eröffnung des österreichweit ersten und einzigen 4DX Kinos im Wiener Gasometer, mit einer Gesamtinvestition von über einer Million Euro, wurde auch im SCN groß investiert. Mit einem Gesamtinvestment von 500.000 Euro wurde das komplette Kino im Shopping Center Nord erneuert.

Umfangreicher Umbau und Renovierung

Nach den aufwändigen Umbau- und Renovierungsarbeiten im Shopping Center, wurde auch im Hollywood Megaplex Kino alles komplett neu gestaltet. In einer sechsmonatigen Renovierungsphase während des laufenden Betriebes wurden der Kassen- und Buffetbereich großzügiger angelegt und durch die Schließung von drei Lufträumen auch die Foyerfläche kundenfreundlich vergrößert. Noch mehr Hollywood-Feeling begleitet die Besucher in die Säle. Die hinteren Sitzreihen wurden komplett erneuert, um auch in den Sälen noch mehr Komfort zu bieten.

© Martin Steinkellner

Somit stellen die acht barrierefreien Kinosäle mit über 2.000 Sitzplätzen den perfekten Rahmen für jedes Kinoerlebnis. Wie bereits im Hollywood Megaplex St. Pölten und in der PlusCity in Pasching (die Dependance wurde im Juni 2017 bei der CineEurope von der International Cinema Technology Association mit dem Preis „Kino des Jahres“ gewürdigt, Anm.) gestaltete das Architekturbüro mad GmbH Familie Matschiner den gesamten Umbau: „Das neue Kino-Design spiegelt unsere Freude und Leidenschaft an Filmen und am Kino wider“, so Hueber.