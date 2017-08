Alles Gute zum 45er, Cameron Diaz!

Am 30. August 1972 wurde Cameron Michelle Diaz in in San Diego, Kalifornien geboren. Heute zählt sie zu den bekanntesten und bestverdienendsten Schauspielerinnen der Welt. Happy Birthday zum 45. Geburtstag!

Cameron Diaz, deren Vater aus Kuba stammt und deren Mutter deutsche, englische und indianische Vorfahren hatte, verließ mit 16 Jahren ihr Elternhaus. In den folgenden fünf Jahren arbeitete sie als Model in verschiedenen Ländern, darunter Japan, Australien, Mexiko und Frankreich.

1994: Durchbruch mit ‚Die Maske‘

Im Alter von 21 Jahren kehrte sie nach Kalifornien zurück, arbeitete zunächst weiterhin als Model und sprach für einen großen Part in ‚Die Maske‘ (1994) vor. Ohne einen Nachweis schauspielerischer Erfahrung wurde sie zu ihrem Erstaunen Hauptdarstellerin in diesem Film, in dem sie als weiblicher Gegenpart von Jim Carrey die Rolle des stereotypen „hübschen blonden Mädchens“ spielte. Der Kinoerfolg brachte ihr weitere Rollen in Filmen wie ‚Minnesota‘ oder ‚Die Hochzeit meines besten Freundes ein‘.

In ‚Die Maske‘ bekam Diaz die sofort eine große Rolle, obwohl sie überhaupt keine Schauspielerfahrung hatte © New Line Cinema

1998: Riesenerfolg mit ‚Verrückt nach Mary‘

Der große Erfolg gelang Diaz 1998 mit der Komödie ‚Verrückt nach Mary‘, die ihr eine erste Golden-Globe-Nominierung einbrachte. Anschließend wandte sich Diaz dem Independentfilm zu. Ihre Rollen in den Streifen Being John Malkovich und Oliver Stones ‚An jedem verdammten Sonntag‘ brachten ihr positive Kritiken ein. Für ‚Being John Malkovich‘ erntete sie 1999 ihre zweite Golden-Globe-Nominierung.

Für ‚Verrückt nach Mary‘ gab es eine Golden-Globe-Nominierung © 20th Century Fox

Up and down: Goldene Himbeeren und oscar-nominierte Filme

Im Jahr 2000 trat Diaz dann als echtes California-Girl in der Fernseh-Neuverfilmung ‚3 Engel für Charlie‘ auf. Dank des kommerziellen Erfolgs des ersten Teils folgte 2003 die Fortsetzung, die bei der Filmkritik wenig Gnade fand (aber mit einem Einspielergebnis von 259 Mio. US-Dollar genauso erfolgreich war). Der Film war für sieben Goldene Himbeeren nominiert. Schon während der Dreharbeiten sprach sich Diaz gegen einen dritten Teil aus, da sie auch in Zukunft noch an ernsthaften Filmproduktionen mitwirken wollte.

‚Gangs of New York‘ wurde für 10 Oscars nominiert © Miramax

So spielte sie 2001 in ‚Vanilla Sky‘ neben Tom Cruise und Penélope Cruz mit und 2002 in dem für zehn Oscars nominierten Film ‚Gangs of New York‘ von Regisseur Martin Scorsese. Für beide Filme war sie als Beste Nebendarstellerin für den Golden Globe nominiert. 2004 mimte sie die Rolle der Maggie in dem Film ‚In den Schuhen meiner Schwester‘ an der Seite von Shirley MacLaine und Toni Collette. Nach einem weiteren Publikumserfolg erhielt Diaz eine Rolle in dem Film ‚Liebe braucht keine Ferien‘ an der Seite von Jude Law, Kate Winslet und Jack Black. Bei ihrem nächsten Film spielte Diaz an der Seite von Ashton Kutcher in ‚Love Vegas‘. Der Film erhielt schlechte Kritiken, Diaz und Kutcher wurden jeweils für eine Goldene Himbeere nominiert.

Für ‚Love Vegas‘ gab's eine Himbeeren-Nominierung © 20th Century Fox

2009 spielte Diaz in ‚Beim Leben meiner Schwester‘ eine junge Mutter, deren Kind an Leukämie erkrankt ist. 2010 war sie in der Actionkomödie ‚Knight and Day‘ an der Seite von Tom Cruise zu sehen. Es folgten Auftritte vor allem in Filmkomödien. Seit 2014 war sie in keinem Kinofilm zu sehen. Zuletzt trat sie 2015 mit einem Auftritt in der Serie ‚Yo Gabba Gabba!‘ in Erscheinung.

Am 22. Juni 2009 wurde Cameron Diaz mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame (bei 6712 Hollywood Boulevard vor dem Grauman’s Egyptian Theatre) in der Kategorie Film geehrt.

Cameron Diaz hat ihren eigenen Stern am Walk of Fame © Getty Images

Zwischenzeitlich zählte Diaz zu den am besten verdienenden Schauspielerinnen Hollywoods. Nachdem sie für ‚Shrek der Dritte‘ eine Gage von 30 Millionen US-Dollar erhalten hatte, belegte sie in der Forbes-Rangliste mit einem Einkommen von 50 Millionen US-Dollar (zwischen Juni 2007 und Juni 2008, inklusive Werbeeinnahmen) den ersten Platz.