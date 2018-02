AKIBA PASS Festival 2018: Ab zur Anime-Sause ins UCI Millenium City!

AKIBA PASS und peppermint anime bringen 2018 das zweite AKIBA PASS Festival in ausgewählte Kinos in Deutschland und Österreich. Kommenden Sonntag dürfen sich die Wiener Anime-Fans über eine Vielzahl an exklusiven Filmvorführungen und ein aufregendes Rahmenprogramm freuen. Auch Ehrengäste werden beim größten Anime-Filmfestival Europas vorbeischauen!

Fans der fernöstlichen Trickfilmkunst fiebern diesem Event schon seit einem Jahr entgegen, kommenden Sonntag ist es endlich soweit: Das AKIBA PASS Festival kommt nach Österreich! Von 9.00 Uhr Früh bis 0.30 in der Nacht treffen sich Anime-Liebhaber im Kino der UCI Millenium City Wien und geniesen das volle Rundumprogramm – 13 ausgewählte Top-Filme, Manga-Bibliothek und Verkaufsstände. Als Ehrengäste schauen Autor/Regisseur RUN (‚Mutafukaz‘) sowie Produzent Satoshi Motonaga (‚The Testament of Sister New Devil Departures‘) vorbei.

Das Filmprogramm

10:00 Uhr – Your Voice -KIMIKOE-

10:00 Uhr – Haikyu!! #2

12:20 Uhr – Fireworks

12:20 Uhr – Free! – Take Your Marks

12:30 Uhr – Nanoha Reflection

14:30 Uhr – Mary and the Witch's Flower

14:45 Uhr – Eureka Seven Hi-Evolution #1

17:00 Uhr – Fate/stay night [Heaven's Feel] #1

17:00 Uhr – Mademoiselle Hanamura #1

19:40 Uhr – Mutafukaz

19:40 Uhr – Persona 3 – The Movie #3

22:15 Uhr – Testament/Seitokai (Double Feature)

(Double Feature) 22:15 Uhr – Kaiju Mono

Alle Filme werden in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Genaue Infos zu den Filmen finden Sie auf der offiziellen Homepage des AKIBA PASS Festivals. Das komplette Tagesprogramm können Sie auch in diesem praktischen Zeitplaner noch einmal übersichtlich betrachten.

Tagespässe für das Festival sind leider bereits ausverkauft, Einzeltickets gibt es allerdings bei Eventbrite oder direkt an der Kassa der UCI Millenium City. Die Veranstaltung ist ab 12 Jahren freigegeben . Kinder unter 12 Jahren dürfen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Einzelne Filme können aufgrund der FSK-Prüfung erst ab 16 oder ab 18 freigegeben sein. Ebenfalls ist zu beachten, dass die Abendvorstellungen ab 20:00 Uhr erst ab 16 Jahren freigegeben sind.