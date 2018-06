‚Addams Family‘: Animiertes Reboot mit Top-Cast!

Die ‚Addams Family‘ kommt zurück – allerdings mit neuer Optik. Denn: Die beliebte Fernsehserie schwenkt ins Animations-Fach um. Mit von der Partie sind zahlreiche hochkarätige Schauspieler, die für die Neuauflage Sprechrollen übernehmen.

Wer Anfang der 1960er die amerikanische TV-Landschaft verfolgt hat, wird die makabere Familie Addams noch gut in Erinnerung haben. Besonderes Merkmal: Bei diesen Familienmitgliedern handelte es sich um Vampire, Hexen, Ghoule und Monster. Im Kern besteht die Sippe aus Papa Gomez (ein schnöseliger Rechtsanwalt spanischer Abstammung), Mama Morticia (eine temperamentvolle Vampirin), Töchterlein Wednesday (herrlich gefühllos mit morbidem Humor) und Sohnemann Pugsley (ein behäbiger, trotteliger Bub). Dazu gesellen sich Onkel Fester, die namenlose Großmutter „Granny“, Butler Lurch (der an Frankensteins Monster angelehnt ist), sowie das eiskalte Händchen. Neben der Ur-Serie, gab es in den 70ern und 90ern auch Zeichentrick-Ableger und moderne Remakes, sowie natürlich den wohl bekanntesten Kinofilm – mit der damaligen Kinderdarstellerin Christina Ricci (‚Casper – Der freundliche Geist‘) in der Rolle als Wednesday Addams.

‚The Addams Family‘ - Opening Theme © Video: YouTube

Hochkarätige Sprechrollen

Eben diese Familie kehrt nun schon bald auf die Leinwand zurück, in einer noch nie dagewesenen Form. Im Auftrag von MGM wird ein Animationsfilm produziert, der die Kultfiguren wiederbeleben und für die neue Generation Kinogeher interessant machen soll. Für die Originalfassung wurden auch bereits hochkarätige Sprechrollen besetzt. So wird ‚Star Wars‘-Kampfpilot Oscar Isaac Gomez Addams seine Stimme leihen, während Oscar-Gewinnerin Charlize Theron seine Gattin Morticia vertont.

© MGM / Cinesite Studios

US-Komiker Nick Kroll (Onkel Fester), Bette Midler (Granny) sowie ‚Stranger Things‘-Kinderstar Finn Wolfhard (Pugsley) und Chloe Grace Moretz (Wednesday) sind ebenfalls mit von der Partie. Das animierte ‚Addams Family‘-Reboot soll ab 11. Oktober 2019 in US-Kinos für Spaß und Gänsehaut sorgen. Einen Veröffentlichungstermin für den deutschsprachigen Raum gibt es indes noch nicht.