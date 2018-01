Je anstrengender und bizarrer, desto besser – Actionshows im TV erfreuen sich größter Beliebtheit. Doch welche sind die irrsten Shows mit den abgefahrensten Bewerben? Wir haben im Archiv gekramt und Highlights aus den letzten drei Jahrzehnten aufgestöbert.

Auf RTL startet am 26. Jänner 2018 eine irre Trampolin-Show: 400 Kandidaten nehmen es bei ‚Big Bounce‘ mit dem gigantischen Trampolin-Parcours und all seinen riesigen Hindernissen auf. Dabei sind sie bereit, an ihre physischen Grenzen zu gehen: Höher, schneller und weiter springen als alle anderen, um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro einzufahren.

Bei ‚Big Bounce‘ geht es hoch hinaus © RTL

Doch ‚Big Bounce‘ ist sicherlich nicht die erste, abgefahrene TV-Show. Hier gibt’s ein Best-of der absurdesten Actionshows:

STEVE AUSTINS BROKEN SKULL CHALLENGE: vom Zuschauen Muskelkater bekommen!

Worum’s in der Show geht: Supersportliche menschliche Kraftpakete müssen unter der Aufsicht von Wrestler Steve Austin einen mörderischen Parcours sowie Zweikämpfe bestehen.

RTL hat sich die Rechte der Show gesichert © Video: YouTube

OH SIT! – Kampf um den Sesselkreis

Worum’s in der Show geht: Reise nach Jerusalem mit Parcours

Chelsea Dominski bei der superbizarren Gameshow © Video: YouTube

ROCKIN BOWL: Hier geht’s rund

Worum’s in der Show geht: Bowling

Morehead State University vs Indiana State University © Video: YouTube

MAN VS BEAST: Tierischer Zweikampf

Worum’s in der Show geht: Sportler im Duell mit Tieren

Ein Sprint gegen eine Giraffe und ein Zebra - wer gewinnt? © Video: YouTube

FULL METAL JOUSTING: Wie ritterlich ist das denn?

Worum’s in der Show geht: Lanzenstechen (!). Beim realen, neuzeitliche Lanzenreiten-Wettbewerb treten verschiedene Kandidaten gegeneinander an.

Supergefährliche Extremsport-Show © Video: YouTube

INDOOR LEAGUE: Cheers!

Worum’s in der Show geht: Pubspielchen

Darts, Tischfußball & Co als Show © Video: YouTube

SLAM BALL: Hüpf, sproing!

Worum’s in der Show geht: Basketball plus Trampolin

Sieht nach einem Riesenspaß aus! © Video: YouTube

WORLDS STRONGEST WOMAN – Der Name ist Programm

Worum’s in der Show geht: Starke Frauen

Von wegen „schwaches Geschlecht“ © Video: YouTube

STARSHOT schießt den Vogel ab

Worum’s in der Show geht: Tontaubenschießen mit Promis

Wer trifft die Tontaube? © Video: YouTube

Dieser Klassiker kommt 2018 wieder: Takeshi’s Castle

© Archiv

Wenn man von abgefahrenen Actionshows spricht, darf Takeshi’s Castle freilich nicht fehlen. Die gute Nachricht für Fans: Die Show kommt wieder. Hier gibt es alle Facts!