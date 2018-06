Geht es nach dem ersten Trailer, können Filmfreunde von Bradley Coopers Regiedebüt ‚A Star Is Born‘ ein bewegendes Liebesdrama erwarten - das ernsthafte Chancen auf einen Oscar haben könnte.

Bradley Cooper wurde als der Coole aus den ‚Hangover‘-Filmen bekannt, der Hype endete nach einigen Flops an der Kinokasse. Doch anstatt in der Folge schlechte Rollen anzunehmen, nur um präsent zu bleiben, zog Cooper sich für einige Zeit zurück, nahm u. a. eine Sprechrolle im Marvel-Hit ‚Guardians of the Galaxy‘ an (dort spricht er Rocket Raccoon) und realisierte sein Herzensprojekt. Als Regisseur und Hauptdarsteller kehrt er nun mit ‚A Star Is Born‘ zurück.

Besetzungscoup mit Lady Gaga

Das Drama ist ein Remake des gleichnamigen Films von Frank Pierson, die Handlung dementsprechend ähnlich: Cooper spielt den Countrysänger Jackson Maines, dessen Karriere sich langsam dem Ende neigt und dessen Stimme langsam verschwindet. Er trifft Ally, eine talentierte, aber bühnenscheue Musikerin, und verliebt sich in sie. Jackson macht sie zum Star, doch die Beziehung der Musiker beginnt danach zu bröckeln.

‚A Star Is Born‘ - Official Trailer © Video: YouTube

‚A Star Is Born‘ wurde bereits mehrfach verfilmt, in Frank Piersons Version von 1976 spielte Barbra Streisand die Hauptrolle. Cooper hat einen Besetzungscoup gelandet, indem er Lady Gaga als Ally besetzen konnte. Auf Festivals wurde der Film schon gezeigt, Lady Gaga werden ernsthafte Chancen auf einen Oscar eingeräumt.

Der erste Trailer verspricht – neben dem Freddie-Mercury-Biopic ‚Bohemian Rhapsody‘ (TV-MEDIA berichtete) – bereits einen der besten Musikfilme des Jahres und soll am 5. Oktober in den Kinos anlaufen.