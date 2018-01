Das Filmstudio 20th Century Fox würfelt die Starttermine kommender Marvel-Blockbuster durcheinander: Eigentlich hätte das ‚X-Men‘-Horror-Spin-off ‚New Mutants‘ schon am 13. April in die Kinos kommen sollen – daraus wird nun leider doch nichts, er kommt erst 2019! Dafür startet ‚Deadpool 2‘ ein paar Monate früher, und am Stand-alone-Movie von ‚Gambit‘ wird immer noch krampfhaft festgehalten.

Fox hat die neuen US-Starttermine zu drei seiner kommenden Marvel-Filme aus dem ‚X-Men‘-Universum bekanntgegeben.

‚Deadpool 2‘ startet zwei Wochen früher! Statt am 1. Juni gibt’s das zweite Abenteuer des „Söldners mit der großen Klappe“ bereits am 18. Mai 2018 zu sehen. Damit wollen die Verantwortlichen mit großer Wahrscheinlichkeit dem Kinostart von ‚Solo: A Star Wars Story‘ ausweichen und Umsatzkollisionen vermeiden.

‚Deadpool 2‘: No Good Deed (#1 Teaser-Trailer) © Video: YouTube

‚New Mutants‘ kommt doch nicht 2018 in die Kinos! Die schockierendste Nachricht betrifft Fans der nächsten ‚X-Men‘-Generation: Eigentlich sollte die düstere Comic-Adaption von Josh Boone (‚Das Schicksal ist ein mieser Verräter‘) am 13. April dieses Jahres starten, sie wurde nun aber um ganze zehn Monate nach hinten verlegt. Neuer Termin: 22. Februar 2019! Angeblich gab es im Anschluss an erste Test-Screenings nur gutes Feedback, nur wolle man den Horror-Anteil des Streifens noch weiter nach oben drehen. Schade, die Trailer sahen vielversprechend aus, und die Marketing-Maschinerie war bereits voll im Gange.

‚New Mutants‘ - Offizieller Trailer © Video: YouTube