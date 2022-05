Benedict Cumberbatch in "Doctor Strange" ist US-Kinohit

Benedict Cumberbatch als Doctor Strange erfolgreich

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hat das Publikum in Nordamerika in Scharen in die Kinos gelockt. Am Wochenende spielte der Film von Regisseur Sam Raimi 185 Mio. US-Dollar (rund 175 Mio. Euro) ein, was den elftbesten Kinostart jemals bedeutet. Damit überflügelte die "Doctor Strange"-Fortsetzung auch "The Batman", der mit 134 Mio. Dollar den bisher stärksten Kinostart 2022 hingelegt hatte. Weltweit spielte das neue Marvel-Abenteuer bereits 450 Mio. Dollar ein.