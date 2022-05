Wotan Wilke Möhring kritisiert Umgang mit Behinderten

Wotan Wilke Möhring spricht von "Armutszeugnis"

Der deutsche Schauspieler Wotan Wilke Möhring hat den Umgang mit Menschen in Behinderung in Deutschland kritisiert. "Wir lassen sie gar nicht zu Wort kommen, wir lernen nicht deren Sprache - wir fliegen zum Mond, wissen aber überhaupt nichts über die Menschen neben uns", sagte der 54-Jährige dem Magazin "Playboy" laut Mitteilung vom Donnerstag. Dies sei ein "Armutszeugnis für uns als Gesellschaft".

Männer und Frauen mit Behinderung könnten vielleicht manche Dinge nicht so, wie die Gesellschaft es vorsehe. Andere Dinge könnten sie dafür "vielleicht besser als wir", sagte der Schauspieler. "Wenn wir uns nur daran orientieren, was diese Menschen in unserer Welt nicht können, dann nehmen wir ihnen ihre Möglichkeiten und uns selbst einen Reichtum, den wir von ihnen annehmen könnten."