Was Brendan Fraser in Rolle als Fettleibiger gelernt hat

Schauspieler Brendan Fraser ("Die Mumie") hat für seine aktuelle Filmrolle ein komplett neues Körpergefühl entwickelt. In "The Whale", der bei den Filmfestspielen Venedig Premiere feiert, spielt der 53-Jährige einen stark übergewichtigen Mann. "Ich musste lernen, mich auf ganz neue Weise zu bewegen", sagte der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler am Sonntag in Venedig. "Ich habe Muskeln entwickelt, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe."

Wenn er abends nach einem Drehtag seinen Fat Suit abgenommen habe, sei ihm schwindlig geworden. "The Whale" (Regie: Darren Aronofsky) ist einer der 23 Beiträge im Wettbewerb der Filmfestspiele. Fraser spielt Charlie, der so übergewichtig ist, dass er einen Großteil des Tages auf seiner Couch verbringt. Nach langer Zeit ohne Kontakt versucht er, sich wieder seiner Tochter anzunähern. Diese wird von Sadie Sink ("Stranger Things") gespielt.