US-Schauspieler Robert Blake mit 89 Jahren gestorben

Robert Blake starb nach langer Krankheit in Los Angeles

Der US-Schauspieler Robert Blake, der oft Bösewichte spielte und selbst in einen Mordprozess verwickelt war, ist tot. Nach Angaben seiner Nichte Noreen Austin starb er in seinem Haus in Los Angeles nach langer Krankheit, wie die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" am Donnerstag (Ortszeit) berichteten. Der US-Sender CNN berichtete über den Todesfall unter Berufung auf Blakes Tochter Delinah Blake. Der Schauspieler wurde 89 Jahre alt.

Bereits als Kind in den 1940er Jahren hatte er Rollen in Filmen und TV-Serien, darunter in der Serie "Die Kleinen Strolche". Seinen größten Erfolg feierte er in den 1970er Jahren als Polizist in der Serie "Baretta". Auf der Leinwand fiel er in dem Streifen "Kaltblütig" (1968) in einer Mörderrolle auf. Zuletzt war er in David Lynchs Thriller "Lost Highway" (1997) zu sehen.

Schlagzeilen machte ein spektakulärer Mordprozess gegen Blake. Knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod seiner Ehefrau Bonny Lee Bakley war der Schauspieler 2002 als Tatverdächtiger festgenommen worden. Er wurde angeklagt, seine 44-jährige Ehefrau ein halbes Jahr nach der Hochzeit getötet zu haben.

Bakley war vor einem Restaurant in Los Angeles erschossen worden. Der Schauspieler stritt jede Schuld an der Tat ab. Nach Blakes Angaben wartete seine Frau nach dem Essen im Auto, während er in dem Lokal seine Waffe holte, die er dort angeblich vergessen hatte. Zum Schutz seiner Frau habe er stets eine Waffe bei sich gehabt, erklärte Blake damals der Polizei. Bei seiner Rückkehr habe er sie tot vorgefunden.

In dem Strafprozess wurde Blake 2005 aus Mangel an Beweisen vom Vorwurf des Mordes von einer Jury freigesprochen. Wenig später strengten die Hinterbliebenen der getöteten Ehefrau eine Zivilklage gegen Blake an - diesen Prozess verlor der Schauspieler. Er wurde zur Zahlung einer Millionenentschädigung verurteilt. Der frühere "Baretta"-Star beantragte später Insolvenz. Als Schauspieler trat er nicht mehr auf.