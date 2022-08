US-Sängerin Brandy erhält Hauptrolle in Horror-Thriller

Brandy bekommt eine nervenaufreibende Hauptrolle

Die US-Sängerin Brandy (43) wird in dem geplanten Psycho-Horrorfilm "The Front Room" eine Hauptrolle spielen. Das gab die Produktionsfirma A24 am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Es ist das Regiedebüt der amerikanischen Zwillingsbrüder Max und Sam Eggers, die auch das Drehbuch liefern. Neben Brandy spielen unter anderen Kathryn Hunter (65, "Macbeth") und Andrew Burnap (31, "The Chaperone") mit.

Die Schauergeschichte nach einer Vorlage der Autorin Susan Hill dreht sich um eine mysteriöse Verwandte, die in das Leben eines jungen Paares tritt, das ein Kind erwartet.

R&B-Sängerin Brandy, die Mitte der 90er-Jahre mit Songs wie "The Boy Is Mine" und "Top of the World" bekannt wurde, spielte bereits in einigen TV-Produktionen ("Moesha") und Filmen ("Ich weiß noch immer, was Du letzten Sommer getan hast") mit. Auf Instagram gab die Grammy-Preisträgerin am Donnerstag das Filmprojekt bekannt. Dies sei eine "fantastische Gelegenheit", mit tollen Kollegen und der Eggers-Familie zu arbeiten, schrieb Brandy.

Max Eggers hatte gemeinsam mit seinem älteren Stiefbruder Robert Eggers ("The Witch", "The Northman") das Drehbuch für das düstere Horror-Märchen "Der Leuchtturm" (2019) geschrieben, das von Robert Eggers mit Willem Dafoe und Robert Pattinson inszeniert wurde.