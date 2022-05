US-Sänger Justin Timberlake: Vatersein hält jung

Timberlake kennt das Geheimnis lang anhaltender Jugend

Der Sänger und Schauspieler Justin Timberlake verhält sich nach eigener Einschätzung immer noch kindlich. "Wenn man Kinder hat, sieht man die Welt wieder mit ihren Augen", sagte der 41-Jährige am Dienstag in der "Ellen DeGeneres Show". Timberlake verriet zudem einen "sehr guten Ratschlag", den er für die Kindererziehung bekommen habe: "Halte deine Kinder so lange wie möglich so jung wie möglich."

Das sei auch sein Geheimnis, um jung zu bleiben. "Lass sie nicht zu schnell erwachsen werden." Timberlake ist seit 2012 mit der Schauspielerin Jessica Biel verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne im Alter von sieben und fast zwei Jahren.