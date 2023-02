US-Justiz darf Meghan nach Klage von Halbschwester befragen

Meghan hat Ärger mit der lieben Familie

In einem Gerichtsstreit mit ihrer Halbschwester Samantha Markle (58) wegen Verleumdung dürfen Herzogin Meghan (41) sowie ihr Mann Prinz Harry (38) von der US-Justiz befragt werden. Eine Richterin in Florida habe einen Einwand von Meghan abgewiesen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch unter Berufung auf Gerichtsdokumente.

Samantha Markle fordert nach Informationen der Londoner Zeitung "Times" 75.000 US-Dollar (69.800 Euro) Schadenersatz. Sie führt an, dass Meghan in ihrem aufsehenerregenden Interview mit Oprah Winfrey im März 2021 vor einem globalen Publikum "nachweisbar falsche und bösartige" Aussagen über sie gemacht habe. Die Schwiegertochter von König Charles III. hatte in dem Gespräch unter anderem gesagt, dass sie Samantha kaum kenne und behauptet, ihre Halbschwester habe ihren Nachnamen erst wieder in Markle geändert, nachdem sie erfahren hatte, dass Meghan mit Harry liiert ist.

"Die Beklagte Markle hat nicht nachgewiesen, dass ungewöhnliche Umstände die verlangte Aussetzung rechtfertigen oder dass Vorurteile oder eine unangemessene Belastung entstehen werden, wenn das Gericht keine Aussetzung erlässt", zitierte PA aus der Entscheidung von Richterin Charlene Edwards Honeywell gegen die Herzogin, die mit bürgerlichem Namen Meghan Markle heißt.

Ihre Halbschwester, die an Multipler Sklerose erkrankt ist und im Rollstuhl sitzt, wirft ihr vor, dass sie "vor etwa 50 Millionen Menschen in 17 Ländern" zu Unrecht gesagt hatte, sie sei ein Einzelkind. Mit ihren "falschen und bösartigen Lügen" habe sie dem Ruf der Klägerin geschadet und sie vor aller Welt gedemütigt, zitierte PA aus der Klage. "Die Beklagte hat eine Kampagne orchestriert, um den Ruf und die Glaubwürdigkeit ihrer Schwester und ihres Vaters (Thomas Markle) herabzusetzen und zu zerstören, damit das falsche Narrativ 'von der Tellerwäscherin zur Millionärin' bewahrt und gefördert wird."