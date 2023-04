"Twister"-Fortsetzung mit Glen Powell in der Hauptrolle?

US-Schauspieler Glen Powell

Neben der Britin Daisy Edgar-Jones ("Der Gesang der Flusskrebse") könnte der amerikanische Schauspieler Glen Powell (34) in der geplanten Fortsetzung des Katastrophenfilms "Twister" mitspielen. Der "Top Gun: Maverick"-Star verhandle um eine Hauptrolle in der Fortsetzung von "Twister" (1996), wie die US-Branchenblätter "Variety" und "Deadline.com" berichteten.

Lee Isaac Chung ("Minari") ist als Regisseur an Bord, das Drehbuch stammt von "The Revenant"-Autor Mark L. Smith. Der Film soll im Juli 2024 in die Kinos kommen.

Vor 27 Jahren wirbelte "Twister" die Filmwelt auf. Der Blockbuster über zwei Sturmexperten, die einem gewaltigen Tornado hinterherjagen, spielte 1996 weltweit fast 500 Millionen Dollar ein. In dem Original-Film unter der Regie von Jan De Bont ("Speed") nach einem Drehbuch von Michael Crichton ("Jurassic Park") hatten Helen Hunt und Bill Paxton die Hauptrollen. Sie spielen waghalsige Meteorologen, die ihr Leben bei der Erforschung der Tornados riskieren. Die zerstörende Kraft der Wirbelstürme wurde mit spektakulären Spezialeffekten dargestellt.

Der Inhalt der Fortsetzung ist weitgehend unter Verschluss. Hauptfigur soll diesmal die Tochter des Wissenschaftlerduos sein, die ebenfalls als Sturmjägerin unterwegs ist.