"Top Gun: Maverick" ist umsatzstärkster Film des Jahres

Hollywood-Star Tom Cruise im Höhenflug

Der Tom-Cruise-Blockbuster "Top Gun: Maverick" ist der weltweit umsatzstärkste Film dieses Jahres. Am Wochenende knackte er die Eine-Milliarde-Dollar-Marke - genauer betragen die Einnahmen derzeit 1,006 Milliarden - und überholte damit das Superhelden-Abenteuer "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", das global 943 Millionen Dollar einspielte.

Die Fortsetzung von "Top Gun" aus dem Jahr 1986 ist der einzige Film in diesem Jahr und nur der zweite in Zeiten der Corona-Pandemie, der mehr als eine Milliarde Dollar einspielte, berichtete das Branchenmagazin "Variety". Nur "Spider-Man: No Way Home" aus dem vergangenen Jahr gelang das mit Einnahmen von 1,9 Milliarden Dollar ebenfalls.