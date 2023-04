"The Whale": Ein Mann aus sehr viel Fleisch und Blut

Brendan Fraser erhielt verdient den Hauptrollenoscar

Es ist ein kleiner Film mit einem großen Mann. Einem wirklich großen. Regiestar Darren Aronofsky hat mit "The Whale" ein in der Anmutung ungewöhnliches Sujet verfilmt, dessen Gehalt doch altbekannt ist. Er erzählt von einem Vater, der nach Jahren des Schweigens wieder Kontakt zu seiner Tochter sucht. Das nur auf den ersten Blick Ungewöhnliche: Der Vater wiegt 270 Kilogramm. Brendan Fraser erhielt für diese gewichtige Partie verdient den Hauptrollenoscar. Ab 28. April im Kino.

Aronofsky legt dabei ein überraschend kleines, überraschend reduziertes Werk vor. "The Whale" ist ein Kammerspiel, das seine Herkunft vom Theater nicht verschleiert. Schließlich hat Drehbuchautor Samuel D. Hunter sein eigenes Bühnenstück aus 2012 werkgetreu für die Leinwand adaptiert. Die Spielfläche ist und bleibt die Wohnung des Englischprofessors Charlie - eine aufgelegte Bravourrolle für Ex-Blockbusterheld Brendan Fraser ("Die Mumie"), der unter virtuellen Fleischbergen sein Leinwandcomeback feiert.

Sein Charlie sieht dem Ende entgegen. Angesichts eines Blutdrucks von 238 zu 134 und zwei Zentnern Übergewicht gepaart mit der Weigerung, zum Arzt zu gehen, ist der Tod nur mehr eine Frage der Zeit. In der Tristesse der vermüllten Wohnung sind Onlineschreibkurse mit Studierenden, bei denen Charlie eine nicht funktionierende Webcam vorschützt, um seine Körpermaße geheimzuhalten, der einzige Lichtblick. Der sehnlichste Wunsch des langsam Verdämmernden: Wieder in Kontakt mit seiner Tochter Ellie ("Stranger Things"-Newcomerin Sadie Sink) kommen und deren finanzielle Absicherung nach seinem Tod.

Seit er vor acht Jahren Ellie und ihre Mutter Mary (Samantha Morton) für seine große Liebe, einen seiner Studenten, verließ, haben sich Vater und Tochter entfremdet. Der spätere Suizid des Geliebten hat Charlie in die Resignation getrieben, zum schrittweisen Selbstmord mittels Lebensmitteln. Nun, auf den letzten Metern, versucht Charlie eine Annäherung an sein Kind. Sein sonstiger Kontakt zu anderen Menschen beschränkt sich im wesentlichen auf seine Krankenschwester Liz (Hong Chau), die sich in rauer Herzlichkeit um ihren Freund sorgt, die Stimme des Pizzaboten Dan, mit dem er stets nur durch die geschlossene Tür spricht und schließlich den jungen Wanderprediger Thomas (Ty Simpkins), der den Atheisten Charlie zu bekehren versucht.

All dies sind dialogische Duelle, die vollends von der schauspielerischen Gewandtheit der Protagonisten leben. Hong Chau ist eine ebenso besorgte wie toughe Frau, die für ihre Interpretation im Oscarrennen der Nebendarstellerinnen ist, während Sadie Sink den schnippischen, von der Welt angewiderten Paradeteenager gibt.

Und doch stehen alle im sprichwörtlichen Schatten von Frasers Charlie. Jeder Schritt mit dem Gehwagen fordert unmenschliche Kräfte, ein heruntergefallener Schlüssel stellt ein unüberwindliches Problem dar. Dabei erinnert nichts in dieser Verkörperung an frühere, semihumoristische Fat-Suit-Darstellungen des Weltkinos. Selbstredend bedient Aronofsky in seinem Blick vordergründig den Voyeurismus des Publikums, und doch liegt die Kunst des Filmemachers just darin, das von ihm selbst aufgebaute visuelle Hindernis wieder vergessen zu machen. Wie in "The Wrestler" inszeniert Aronofsky einen "Freak", um eben diesen Umstand gleichsam in Luft aufzulösen.

Zugleich erzählt "The Whale" im Subtext auch die Geschichte von Brendan Fraser, der am Samstag bei der Kurier Romy in der Kategorie International ausgezeichnet wurde. Es ist eine Leidensgeschichte, nachdem der heute 54-Jährige erst eine Hollywoodtraumkarriere mit Filmen wie "George - Der aus dem Dschungel kam" oder "Die Mumie" hinlegte, dann aber in Depressionen und Niederlagen verschwand. "The Whale" ist nun das Comeback als Charakterdarsteller und damit eine Geschichte, die am Ende im März mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller gekrönt wurde.

Ein emotionaler, tränenreicher Moment war die Entgegennahme des Preises durch Fraser - und damit durchaus passend zu "The Whale". In dem Drama geht es letztlich um Menschlichkeit und ein Mitgefühl, das nicht schmierig daherkommt. Es ist ein kleiner Film, der von Menschen aus Fleisch und Blut erzählt. Dass dies teils besonders viel Fleisch ist, bleibt dabei letztlich unerheblich.

