Suche nach vermisstem Schauspieler Julian Sands dauert an

Julian Sands wird seit Wochen vermisst

Vier Wochen nach dem Verschwinden des britischen Schauspielers Julian Sands ("Zimmer mit Aussicht") bei einer Wanderung in Kalifornien dauert die Suche nach dem 65-Jährigen an. Eine Sprecherin des Sheriff-Büros im Bezirk San Bernardino teilte der US-Zeitschrift "People" am Freitag mit, es seien weiter Suchteams in dem Gebiet im Einsatz. Sie gäben die Hoffnung nicht auf, aber "der Ausgang mag nicht das sein, was wir uns wünschen", räumte sie ein.

Sands war am 13. Jänner zu einem Ausflug in die Gegend um den Mount Baldy nordöstlich von Los Angeles aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Der Schauspieler lebt in der Nähe von Hollywood und ist laut Medienberichten ein begeisterter Bergwanderer.

Der Mount Baldy gehört zur San-Gabriel-Gebirgskette und ist knapp 3.070 Meter hoch. Das Sheriff-Büro hatte im Jänner wegen gefährlicher Wetterbedingungen mit Eis und Schnee vor Wanderungen zu dem Berg gewarnt.

Die Familie des Vermissten hatte sich Ende Jänner bei den Einsatzkräften bedankt. Die Rettungsteams würden "den schwierigen Bedingungen am Boden und in der Luft trotzen, um Julian nach Hause zu bringen", hieß es in einer Mitteilung.

In seiner jahrzehntelangen Karriere hat Sands neben "A Room With a View" (Zimmer mit Aussicht) in zahlreichen anderen Filmen und Serien mitgewirkt, etwa "Naked Lunch", "Warlock", "Snakehead", "The Killing Fields", "Leaving Las Vegas", "Arachnophobia", "Smallville", "24" und jüngst "What/If".