Steven Spielberg für US-Regiepreise nominiert

Steven Spielberg schaut auf seine Kindheit zurück

Hollywood-Veteran Steven Spielberg kann nach seinem Golden-Globe-Sieg für "The Fabelmans" nun auch auf die Auszeichnung der US-Regisseure hoffen. Die Directors Guild of America (DGA) gab die Nominierungen für die renommierten Regie-Preise am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Spielberg (76) schaut in dem autobiografischen Drama auf seine Kindheit und auf das Leben seiner Eltern zurück.

Neben Spielberg sind Martin McDonagh (52, "The Banshees of Inisherin"), Todd Field (58, "Tàr"), Joseph Kosinski (48, "Top Gun: Maverick") und das Regie-Duo Daniel Kwan (34) und Daniel Scheinert (35) für "Everything Everywhere All at Once" nominiert.

Die DGA-Trophäen werden am 18. Februar in Beverly Hills zum 75. Mal verliehen. Die Preise gelten als Barometer für die spätere Oscar-Verleihung. Im vorigen Jahr holte die neuseeländische Regisseurin Jane Campion ("The Power of the Dog") erst den DGA-Preis und dann auch den Regie-Oscar.