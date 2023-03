Steffen Hallaschka und Olivia Jones haben schon ihre Särge

Dragqueen Olivia Jones

Dragqueen Olivia Jones (53) und "stern-TV"-Moderator Steffen Hallaschka (51) wissen schon, in welchen Särgen sie nach ihrem Tod die letzte Reise antreten. "Meinen Sarg habe ich im Grunde schon. Der ist so gut geworden und ich passe da ja auch rein", sagte Jones. Die in Niedersachsen geborene Dragqueen hat in der neuen Doku-Serie "Sterben für Anfänger" unter anderem einen Holzsarg bunt bemalt, während Hallaschka seinen Sarg selbst gebaut hat.

Zunächst habe er die Idee mit den Särgen vor allem als starkes Bild für die Serie begriffen, sagte Hallaschka dazu. "Aber dann dachte ich mir: Nein, das ist doch mega. Ich habe jetzt schon meinen Sarg. Den stelle ich bei mir zu Hause als Weinregal hochkant ins Zimmer. Und ich habe eine Sorge weniger." Er findet, das sei gar nicht morbid. Im Gegenteil: "Es ist doch eine reife Angelegenheit mit 50 Jahren seinen Sarg zu bauen."

Die ernste wie unterhaltsame Doku-Serie "Sterben für Anfänger" ist seit Mittwoch beim Streamingdienst RTL+ abrufbar. Darin besuchen Jones und Hallaschka Menschen, die mit dem Tod zu tun haben - ob Bestatter, Rechtsmedizinerin, Todkranke oder Sterbebegleiterin. Ziel der sechsteiligen Doku ist es, Berührungsängste mit den Themen Tod und Sterben abzubauen.