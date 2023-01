Stefanie Reinsperger erhält wegen Gewichts Hassnachrichten

Stefanie Reinsperger erhält heftige Drohungen

Schauspielerin Stefanie Reinsperger erhält wegen ihres Gewichts seit Jahren Hassnachrichten. "Jedes Mal, wenn der 'Tatort' ausgestrahlt wird, ist mein Instagram-Postfach voller Beleidigungen", sagte die 34-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Österreicherin spielt seit 2021 eine Kommissarin im Dortmund-"Tatort". "Du fette Sau hast nichts im Fernsehen zu suchen", zitierte die sie beispielhaft. Derartige Drohungen und Hassnachrichten seien bei ihr an der Tagesordnung.

Einen ersten Höhepunkt der Verfolgung habe sie erlebt, als sie 2017 und 2018 die Rolle der Buhlschaft im "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen verkörpert habe. So erinnerte sie sich an eine Morddrohung, die direkt ans Theater gekommen sei: "Wenn ich es noch mal wage, auf die Bühne zu gehen mit all meiner Fettleibigkeit, dann werde ich das bereuen und es wird das letzte Mal sein, dass ich auf der Bühne gestanden bin."