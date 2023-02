Stefan Ruzowitzky arbeitet an Herzl-Biopic "King of Jews"

Projekt von Stefan Ruzowitzky erhielt Förderzusage

Oscarpreisträger Stefan Ruzowitzky arbeitet an einem Biopic über den ikonischen Publizisten und Zionisten Theodor Herzl unter dem Titel "King of Jews". Das Projekt über die Lebensphase Herzls, in welcher er "Der Judenstaat" verfasste, soll nach einem Drehbuch von Evgeny Ruman entstehen. Das Vorhaben ist eine von zahlreichen Unternehmungen, die nun vom Filmfonds Wien in dessen erster Sitzung 2023 Förderzusagen erhielten.

Darunter ist auch der ob des Protests vonseiten der ÖVP bereits heiß diskutierten Kinodokumentarfilm "Projekt Ballhausplatz" von Kurt Langbein über den Weg von Sebastian Kurz an die Spitze. Fiktional unterwegs ist hingegen der Filmemacher Markus Schleinzer, der für sein neues Projekt "Rose" eine Frau des 17. Jahrhunderts porträtiert, die als Mann verkleidet lebt. Und Musik- respektive Revolutionsfreunde können sich auf die Serie "The Sound of Revolution" freuen, in der Martin Ambrosch den Kampf der Sängerin Aloisia Lange und des sattsam bekannten Wolfgang Amadeus Mozart gegen die herrschende Ordnung zeigt.