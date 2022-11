Spott und Kritik für Morgan Freeman nach WM-Auftritt

Morgan Freeman bei der WM-Eröffnungsfeier in Al Khor

Sein Auftritt bei der WM-Eröffnungsfeier der Fußball-WM in Katar hat Hollywood-Schauspieler Morgan Freeman bei Twitter Spott und Kritik eingebracht. "Während ein WM-Botschafter Katars homosexuell Sein als 'geistigen Schaden' bezeichnet, verkauft Morgan Freeman seine Seele um irgendeinen Schwachsinn von Toleranz und Offenheit zu behaupten. Wahnsinn", schrieb ein Nutzer am Sonntag. Der Name des 85 Jahre alten Schauspielers war auch am Montagmorgen noch in den Twitter-Trends.

"Morgan Freeman verlässt Katar", hieß es in einem anderen Tweet auf Spanisch, dazu wurde ein Bild aus der Serie "Die Simpsons" gepostet, auf dem eine Figur zwei Koffer voller Geld hinter sich herzieht. Von anderen Nutzern gab es allerdings auch Zuspruch für Freeman und die Eröffnungsfeier.