Song Contest: Karten für Halbfinale und Finale ausverkauft

Vorjahressieger Maneskin holten den Bewerb nach Italien

Die Karten für das Halbfinale und das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin im Mai waren in wenigen Stunden ausverkauft, nachdem sie am Donnerstagmorgen angeboten worden sind. Dies teilten die Organisatoren auf Twitter mit. "Wir gratulieren all jenen, die die Karten erhalten haben. Wir sehen uns in Turin!", hieß es.

Beim Song Contest wird Italien vom Sängerduo Mahmood und Blanco vertreten sein, das mit dem Song "Brividi" die letzte Ausgabe des Songfestivals von Sanremo im Februar gewonnen hatte. Das ESC-Finale findet in Italien statt, weil im vergangenen Jahr die italienische Band Maneskin den Wettbewerb gewann.

Österreich schickt den 19-jährigen DJ LUM!X und die 18-jährige Pia Maria mit ihrem Dancesong "Halo" ins Rennen. Neben dem italienischen TV-Presenter Alessandro Cattelan werden die beiden Popstars Mika und Laura Pausini die beiden Halbfinali am 10. und 12. Mai sowie die Finalshow am 14. Mai moderieren.