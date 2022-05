"Sex Education"-Star Ncuti Gatwa wird neuer "Doctor Who"

Ncuti Gatwa übernimmt die Rolle des "Doctor Who"

Der aus der Netflix-Serie "Sex Education" bekannte Schauspieler Ncuti Gatwa wird der erste schwarze Hauptdarsteller der britischen Kultserie "Doctor Who". Die BBC teilte am Sonntag mit, dass der 29-Jährige ab 2023 die 14. Inkarnation des "Doktors" spielen wird, wenn die Serie ihr 60-jähriges Jubiläum feiert. Er tritt die Nachfolge der britischen Schauspielerin Jodie Whittaker an, die seit 2017 als erste Frau die Rolle des Zeitreisenden spielte.

"Es ist eine echte Ehre. Diese Rolle ist eine Institution", sagte der in Ruanda geborene Gatwa der BBC. "Ich bin sehr dankbar, dass mir der Staffelstab übergeben wurde, und ich werde versuchen, mein Bestes zu geben." Gatwa war bislang vor allem für seine Hauptrolle in der Serie "Sex Education" bekannt.

Die Abenteuer des Doktors - ein zeitreisender Außerirdischer, der durch das Universum streift - haben seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 1963 eine treue Fangemeinde.